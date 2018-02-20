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低頭撿東西撞前車 三民二分局偵查佐酒測0.68

2018-02-20 23:11聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄三民二警分局偵查隊的賴姓偵查佐，昨天在屏東的火鍋店與朋友聚會小酌，不料結束後立即開車返家，雖然意識清醒，但疑似低頭撿東西時未注意前方小貨車煞車，來不及閃避撞上，他與小貨車楊姓駕駛皆輕傷送醫，他也被到場警方酒測達0.68毫克，依公共危險罪送辦。

由於事涉酒駕肇事，三民二分局表示絕不護短，全案移送屏東地檢署後續偵辦，昨天一獲報後分局立即派員到場了解，賴姓偵查佐因違反「警察人員駕車安全考核要點」，將於分局督察組相關調查完畢後依規定予以嚴懲。

據了解，賴姓偵查佐家住屏東，平時即通勤上下班，昨天大年初四他正巧放年假，便相約到朋友開的火鍋店捧場兼相聚，期間有喝威士忌，直到傍晚6時結束後他隨即開車返家，行駛屏東新園鄉南興路往北，在港西抽水站前，疑來不及煞車緊急往右彎，他的車左前方擦撞到前面的小貨車右後側。

警消獲報到場後，賴姓偵查佐當場呼氣酒測值0.68毫克，明顯超標，貨車楊姓司機則為零，賴認為自己精神狀況尚可，供稱是因東西掉落腳踏墊，低頭去撿拾時，沒注意前車已煞車才發生事故；賴因腳部挫傷可能傷及骨頭，貨車楊姓司機也下巴擦挫傷，先送醫治療，直到今中午賴出院，才依公共危險罪送辦，無保請回。

三民二警分局偵查隊賴姓偵查佐，昨天傳出在家鄉屏東與朋友聚餐小酌，並開車返鄉發生事...
三民二警分局偵查隊賴姓偵查佐，昨天傳出在家鄉屏東與朋友聚餐小酌，並開車返鄉發生事故，酒測值達0.68毫克。圖／翻攝自三民二分局臉書
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火鍋警察酒駕

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