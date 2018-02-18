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高雄愛河燈會美呆了 3D立體光雕秀每晚兩場

2018-02-18 21:53聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄燈會藝術節今晚在愛河畔開幕，「水上3D立體光雕秀」首度登場，精采演出閃耀愛河天際，6分鐘絕無冷場，吸引無數遊客駐足欣賞。高雄市府觀光局表示，高雄燈會今天起舉辦至3月3日，每天晚上7點與9點各有一場水上光雕展演，周遭還有璀璨燈籠隧道、十座大型國際童話人物燈飾，希望民眾幸福好運、旺旺一整年。

高雄各地推出燈會活動，包含佛光山春節平安燈會（2月16日至3月16日）、旗山燈會以「旗福旺旺年」為主題，打造音樂光廊、巨狗燈組等創意燈區（2月15日至2月20日）；岡山燈會主題為「藝遊岡山 旺旺年」，推出七大燈區吸引民眾（2月16日至2月20日）。

今年高雄燈會藝術節橫跨春節與元宵節，展期共14天。今晚6點30分由高雄市長陳菊、觀光局長曾姿雯等人主持點燈與祈福儀式，第一場水上光雕秀在7點展開，宣告愛河燈會正式啟動。

市府觀光局表示，今年首度推出「水上3D立體光雕秀」（魔光幻影水上展演），專業團隊在中正寺路與民生路之間的河段設置40公尺展演舞台，以氣勢磅礡的水霧結合投影科技與雷射燈光特效，再搭配華麗交響樂，偶爾點綴低空煙火，如夢似真的幻影變化讓愛河增添璀璨與炫麗。

此外，元宵節當天（3月2日），高雄燈會藝術節還會舉辦「萬人提燈‧光之遊行」，將邀請日本秋田縣、八王子市、水上町，以及韓國釜山市等50組特色花車參加遊行，當天會發送象徵幸福、好運旺旺來的人氣小提燈「旺來狗」。

水上3D立體光雕秀每次展演6分鐘，每晚有兩場。記者徐白櫻／攝影
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今年是狗年，各類可愛狗狗的花燈很受歡迎。記者徐白櫻／攝影
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燈會愛河藝術節
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