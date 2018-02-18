為子孫留歷史 新圍社區第一口井出繪本

2018-02-18 20:56 中央社 屏東縣18日電



屏東縣鹽埔鄉新圍村先民在120年前挖了第一口井供村民使用，雖然古井已枯竭，但仍保存著，社區發展協會聚集長者力量以繪本留存「新庄仔ㄟ第一口井」歷史。

老井位於鹽埔鄉舊市區的私人土地上，新圍社區發展協會理事長黃玟誠為了讓社區老故事世世代代留存，向縣政府文化處申請「新故鄉社造」經費，推動「沿著擔水路追尋第一口井」計畫，由新圍社區關懷據點銀髮族參與繪本的繪畫製作，特別聘老師教畫，鼓勵長者提起畫筆繪歷史。

85歲的陳水吉是繪本的3位作者之一，他畫了「村民討論鑿井取源」、「請媽祖踩地尋水源」、「村民合作挖井」、「築井」及「完工祭神」，古井從無到有的5個階段。

陳水吉說，8、9歲時，聽父親說當時鑿井的故事，至今印象深刻，早期，新圍村的水源取雨水或是溪水，村人常需到溪裡挑水，用水不易，於是聚集討論鑿井，並請示媽祖，由乩童尋找水源，當時鑿井技術較落後，找了2分多的土地，由外層層順序往下挖至水源層，再覆以車輪板，循序用石塊砌高至地面，井深3丈6。

百年古井也有傳說，陳水吉表示，在鑿井時，曾有一男子被崩落的砂土困3天3夜，村人都認為他凶多吉少，但竟然有3塊大石阻擋沙石，讓他在夾縫中生存，男子被救出來後表示，有一名身穿新娘裝的少女送食物和水給他，讓他維生保住一命，村人認為是媽祖顯靈。

陳水吉很高興自己參與繪本的製作，他說，自己讀台大的孫子特地跟他要了一本保存，就像當初他聽父親說故事一樣，他把開庄故事用繪本留給下一代。

黃玟誠表示，新圍村後來鑿了許多井，但多數都已填平，就這第一口井雖已枯竭也荒廢，但就是不能填平，因為傳說井如果填平，「新庄仔地方的風水會遭破壞，完整保留，新庄仔也能欣欣向榮。」

黃玟誠表示，新圍村是鹽埔鄉水資源的重要流經處，在開拓史上，這口古井扮演了極重要的角色，「新庄仔ㄟ第一口井」繪本，除了送給鹽埔鄉的中小學外，也在圖書館保存。

黃玟誠已向縣政府申請經費，準備將古井所在地綠美化，成為社區的一個歷史文化景點，「希望新庄仔子弟能飲水思源，記得故鄉事」。