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「不知道降不降得下來」 黑鷹罹難護理師最後LINE曝光

金狗年到 高雄市春遊選擇多

2018-02-14 19:43聯合報 記者王昭月╱即時報導

新春連假倒數計時，民眾已準備啟動「休假模式」，長達6天的假期如何規畫？高雄今年有多處花海區，百花綻放，賞心悅目，想逛百貨公司「瞎拚」，春節期間多數有超殺優惠，消費還能獲得贈禮。

迎接金狗年，高雄市今年推出春節花計畫，包括杉林、美濃、永安、大樹等區都有各式花田，民眾不論到市區或近郊花田走春，都能徜徉在花海之中。

高雄澄清湖風景區今年新植70種350株玫瑰，打造芳香四溢的幸福花園，適合拍照打卡。而位在傳習齋的澄清湖海洋奇珍園，館內外均融入3D彩繪的海洋主題地景與壁景，走入碉堡隧道，宛如漫步海底仙境。

海洋奇珍館內有許多奇異海洋生物，館方依照生態特性區分為30個家族，水族缸內佈置宛如一幅畫。像海洋貴族「豹紋鯊」、海底總動員裡的尼莫、多莉和巨無霸派大星、漂亮夢幻的軟珊瑚族群、角鯊，飄逸的水母及超大尾的鱸鰻都引人入勝。

國內很夯的旅遊勝地「義大世界」，大年初一上午邀請振宗藝術團帶來精彩舞獅，屆時財神爺也將現身加持。初一到初五期間消費滿萬即可抽按摩椅，價值13萬9800元！即起到2月28日止消費滿3千元就送一張「好運旺旺刮刮卡」，有機會刮中按摩椅、8萬元的義大購物金、主題餐廳餐券等。

義大遊樂世界初一到初五，第2人只要1折 (原價899元)！今年園方與卡通頻道合作推出「卡通明星在義大」，邀請卡通狗探險活寶老皮，熊熊遇見你的大大、胖達、阿極等卡通明星與大家近距離互動，也推出探險活寶版的VR遊戲。

海洋奇珍園內有多種珍奇海洋生物。記者王昭月／攝影
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澄清湖風洋奇珍園融合3D彩繪藝術，增添異國風采。記者王昭月／攝影
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澄清湖風景區今年新植70種玫瑰，打造幸福花園。記者王昭月／攝影
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佛陀紀念館前的高屏溪高灘地，大樹區公所規畫一處0.8公頃的波斯菊花海。記者王昭月...
佛陀紀念館前的高屏溪高灘地，大樹區公所規畫一處0.8公頃的波斯菊花海。記者王昭月／攝影
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義大遊樂世界今年新春推出「卡通明星」見面會。記者王昭月／翻攝
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義大世界卡通花田
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