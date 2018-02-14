金狗年到 高雄市春遊選擇多

2018-02-14 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



新春連假倒數計時，民眾已準備啟動「休假模式」，長達6天的假期如何規畫？高雄今年有多處花海區，百花綻放，賞心悅目，想逛百貨公司「瞎拚」，春節期間多數有超殺優惠，消費還能獲得贈禮。

迎接金狗年，高雄市今年推出春節花計畫，包括杉林、美濃、永安、大樹等區都有各式花田，民眾不論到市區或近郊花田走春，都能徜徉在花海之中。

高雄澄清湖風景區今年新植70種350株玫瑰，打造芳香四溢的幸福花園，適合拍照打卡。而位在傳習齋的澄清湖海洋奇珍園，館內外均融入3D彩繪的海洋主題地景與壁景，走入碉堡隧道，宛如漫步海底仙境。

海洋奇珍館內有許多奇異海洋生物，館方依照生態特性區分為30個家族，水族缸內佈置宛如一幅畫。像海洋貴族「豹紋鯊」、海底總動員裡的尼莫、多莉和巨無霸派大星、漂亮夢幻的軟珊瑚族群、角鯊，飄逸的水母及超大尾的鱸鰻都引人入勝。

國內很夯的旅遊勝地「義大世界」，大年初一上午邀請振宗藝術團帶來精彩舞獅，屆時財神爺也將現身加持。初一到初五期間消費滿萬即可抽按摩椅，價值13萬9800元！即起到2月28日止消費滿3千元就送一張「好運旺旺刮刮卡」，有機會刮中按摩椅、8萬元的義大購物金、主題餐廳餐券等。