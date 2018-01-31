是藝術還是災難？金沙鎮的裝置藝術被批像墳墓

2018-01-31 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣金沙鎮公所前新設置的裝置藝術被民眾批評像墳墓，每次經過都心裡發毛，也有民眾說，要過年了，擺一個這樣東西在門口，根本是「觸霉頭」。對此，金沙鎮公所代理鎮長蔡其朝表示，縣林務所當初的設計創意是將金沙鎮的地標金沙戲院做成裝置藝術，沒想到最後不像戲院，卻像墳墓，他們已要求林務所改善。

再過幾個禮拜就要過年了，金門縣林務所正加緊趕工佈置，將每個重要路口，都設置一座嶄新的裝置藝術，希望給人煥然一新的門面，卻被網友質疑今年的裝置藝術主題根本是「公墓系列」，網友說，金沙鎮公所前的佈置像「陵墓」、東門圓環前的佈置像「靈骨塔」。

翁姓網友直言，真的不知道是哪個天才設計，真的好像一個公墓擺在鎮公所前，每次路過心裡發毛；也有網友說，簡直是浪費民脂民膏，可以改個正常點的嗎！

家住附近的陳小姐指出，雖然設計者想呈現的是地標金沙戲院，但看起來卻很像墓碑，作為春節的裝置藝術真的很不適合，縣府的設計真的一年不如一年，還不如最初的花卉藝術，砸了大錢，反而更差，她只能安慰自己「見棺發財」。

剛好來金門觀光的宜蘭縣陳小姐也說，宜蘭的墳墓很多，剛開始看，真的蠻像陵墓，後來看久了，才覺得不像，但真的「不是很好看」。