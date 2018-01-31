高市那裡在挖馬路？手機就查得到

2018-01-31 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市政府工務局為讓市民即時掌握住家周圍道路施工情形，開發「高雄道路施工影像系統APP」，民眾下載APP，就可用手機觀看馬路即時施工影像，現場如果有未依規定施工或有待加強改善的部份，市民還可以立即撥打挖管中心（07）2626888要求現場立即處理。

工務局長趙建喬局長表示，工務局挖管中心以資訊科技加強控管道路挖掘工程品質，要求管線單位必須於路證施工期間派員進駐中心，並配合施工現場全程錄影，將施工畫面回傳監控中心即時掌控。

趙建喬說，為維護道路施工的安全品質，避免影響用路人權益，工務局全力推動各項道路挖掘埋設管線協調整合事項，包括推動施工管理E化，強制要求管線施工單位必須於施工現場架設攝影機全程錄影，施工畫面回傳監控中心即時掌控；開發挖管助理APP協助施工過程管理，要求施工現場監工必須依工程每日開工、施工、收工、各階段控管停留檢驗點，記錄拍照上傳系統通報，並對於申請道路挖掘的管線業者，嚴格執行施工過程必須全程錄影紀錄及使用APP進行各項施工通報，如查有未依規定辦理情事，一律依法裁處。