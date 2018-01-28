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高雄懸日落空！ 爆乳正妹躺路中成焦點

2018-01-28 19:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

不少攝影愛好者從今天下午起就齊聚在青年路與民權路口，想要拍懸日，可惜，大家又失望了，老天不賞臉，一直到天色暗下來，依然未見艷紅的落日。

由於氣候不佳，高雄地區下午只有見短暫的陽光，到4點多，天空都是陰霾的，許多攝影民眾在青年路上來往走路，一直哎嘆說今天看不到了啦!果然一直下午5點多，天色暗下來天氣不佳，果然為看不到懸日。

今年剛好經發局也在青年路辦過好年活動，家具業者搶搭懸日熱潮，在青年路上的文橫路與林森路口封半條道路，把家具搬上街，安排模特兒拍照，不少民眾改拍美女，背景仍是灰濛的天空。

等不到懸日，不少民眾只好轉到青年路另一頭家具街封街會場拍美女，背景依然是灰濛濛的...
等不到懸日，不少民眾只好轉到青年路另一頭家具街封街會場拍美女，背景依然是灰濛濛的天空。記者謝梅芬／攝影
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等不到懸心，高雄的天空依然是灰濛濛的。記者謝梅芬／攝影
等不到懸心，高雄的天空依然是灰濛濛的。記者謝梅芬／攝影
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不少人在高雄市青年路與民權路口中間安全島等候落日，但老天仍不賞臉。記者謝梅芬／攝...
不少人在高雄市青年路與民權路口中間安全島等候落日，但老天仍不賞臉。記者謝梅芬／攝影
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