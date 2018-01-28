高雄懸日落空！ 爆乳正妹躺路中成焦點

2018-01-28 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



不少攝影愛好者從今天下午起就齊聚在青年路與民權路口，想要拍懸日，可惜，大家又失望了，老天不賞臉，一直到天色暗下來，依然未見艷紅的落日。

由於氣候不佳，高雄地區下午只有見短暫的陽光，到4點多，天空都是陰霾的，許多攝影民眾在青年路上來往走路，一直哎嘆說今天看不到了啦!果然一直下午5點多，天色暗下來天氣不佳，果然為看不到懸日。