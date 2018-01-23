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推氯酸鈉取代巴拉刈 紅豆農反映新藥難用

2018-01-23 17:14聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

有毒的巴拉刈將禁止當作紅豆落葉劑，農委會高雄區農業改良場今天上午在萬丹舉辦替代藥劑示範觀摩會，現場就有農民使用新版「氯酸鈉」順利收成，不過農民反映新的藥劑貴又難用，希望農改場協助克服實際使用方式及天候條件。

巴拉刈太毒且沒有解藥，政府決定禁用並改推氯酸鈉，雖然農改場說明兩種施用方式都是紅豆收穫前7天全株均勻噴施一次，但現場農民反映這次噴氯酸鈉遇到下雨，乾燥時間居然拖到14天，讓紅豆收成品質不佳影響價格。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，基層農民反映新的氯酸鈉效果沒有比巴拉刈好，而且成本比較貴，建議農改場考量到非實驗室環境下要遭遇的天氣氣候因素；張之烈也強調，政府也要審查國內進口紅豆有無使用巴拉刈以示公平。

高雄區農改場場長林景和表示，氯酸鈉使用方式目前都還在磨合期，農民使用劑量、噴灑方式都要再做提升，將協助帶回向上反映另外研究討論，也鑒於農民操作使用上可能會誤解跟原先巴拉刈一樣，將請農會協助指導正確方式跟劑量。

高雄區農改場表示，氯酸鈉試辦情況目前高屏所屬轄區分配500公頃中共申報305公頃，未來除了使用替代藥劑，更加強推廣農藥代噴制度，目前有補助每分地代噴工資；第一站於萬丹鄉示範區舉辦觀摩，第二站將到屏東推動代噴制度。

示範區紅豆農民使用氯酸鈉順利收成。記者蔣繼平／攝影
示範區紅豆農民使用氯酸鈉順利收成。記者蔣繼平／攝影
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現場農民踴躍提問並發表意見。記者蔣繼平／攝影
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萬丹鄉農會總幹事張枝烈呼籲政府審查進口紅豆有無使用巴拉刈。記者蔣繼平／攝影
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農委會高雄區農業改良場今天上午在萬丹舉辦替代藥劑示範觀摩會。記者蔣繼平／攝影
農委會高雄區農業改良場今天上午在萬丹舉辦替代藥劑示範觀摩會。記者蔣繼平／攝影
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使用新版紅豆落葉劑氯酸鈉所種出來的紅豆品質相當好。記者蔣繼平／攝影
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農民巴拉刈農改場
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