推氯酸鈉取代巴拉刈 紅豆農反映新藥難用

2018-01-23 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



有毒的巴拉刈將禁止當作紅豆落葉劑，農委會高雄區農業改良場今天上午在萬丹舉辦替代藥劑示範觀摩會，現場就有農民使用新版「氯酸鈉」順利收成，不過農民反映新的藥劑貴又難用，希望農改場協助克服實際使用方式及天候條件。

巴拉刈太毒且沒有解藥，政府決定禁用並改推氯酸鈉，雖然農改場說明兩種施用方式都是紅豆收穫前7天全株均勻噴施一次，但現場農民反映這次噴氯酸鈉遇到下雨，乾燥時間居然拖到14天，讓紅豆收成品質不佳影響價格。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，基層農民反映新的氯酸鈉效果沒有比巴拉刈好，而且成本比較貴，建議農改場考量到非實驗室環境下要遭遇的天氣氣候因素；張之烈也強調，政府也要審查國內進口紅豆有無使用巴拉刈以示公平。

高雄區農改場場長林景和表示，氯酸鈉使用方式目前都還在磨合期，農民使用劑量、噴灑方式都要再做提升，將協助帶回向上反映另外研究討論，也鑒於農民操作使用上可能會誤解跟原先巴拉刈一樣，將請農會協助指導正確方式跟劑量。