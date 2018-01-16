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燈節還沒簽約...不滿簡余晏辭職 柯P痛斥：棄職潛逃

網友抓包：勞工加班換補休罰百萬 條文漏了寫？

金門路燈建置QR碼 燈光效果越夜越美麗

2018-01-16 12:49中央社 金門縣16日電

今天升任金門養護工程所所長的關嘉榮表示，全縣1.5萬盞路燈已建置QR碼，養工所會繼續配合林務所綠美化工程，在重要路口施作燈光效果，讓金門的夜晚比白天更美麗。

金門縣政府今天舉行新任首長佈達交接典禮，46歲的關嘉榮，是金門子弟，逢甲大學都市計畫學系畢業。他代表新任首長致詞時表示，有關創意加值的服務，路燈智慧管理就是一大亮點。

他說，全縣1.5萬盞路燈已建置QR碼，只要用智慧型手機掃瞄，就可查看路燈周邊的景點，如果發現路燈故障，也可通知修理。

他並表示，養工所配合林務所的綠美化工程，在重要路口施作燈光效果，打造特殊氛圍，讓金門的夜晚比白天更美麗。

金門縣政府這波人事調動，起因是金門縣陶瓷廠廠長陳大鵬屆齡退休。佈達典禮上午在縣府多媒體簡報室舉行，由縣長陳福海主持。陳福海表示，能在縣府團隊共事是緣份，他鼓勵員工爭取各項職務，大家一起面對挑戰。

陳大鵬所留職缺由養工所所長許績鑫接任。許績鑫現年45歲，銘傳大學中國文學研究學系碩士畢業；歷任縣府地政局、社會處、觀光處、港務處和養護工程所所長等職務。

養工所所長由工務處科長關嘉榮升任。關嘉榮民國85年擔任縣府建設局雇員，95年考上特考後到苗栗縣政府服務，歷任技士、課長，從事觀光、城市發展和都市計事務，奠下回鄉服務的基礎。

另外，縣選舉委員會組長蔡輝詩接任採購招標所所長，縣府參議李錫隆不再兼任。

蔡輝詩，62歲，省立屏東農業專科學校農業工程科專科畢業，曾任金城鎮鎮長、水產試驗所所長、公共車船管理處處長、縣選舉委員會組長等職務。以上人事命令都從今天生效。

金門選舉綠美化

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