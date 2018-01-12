日本音樂人流浪到恆春 旅店女主人人美心更美

2018-01-12 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2名來台表演旅行的日本音樂人，昨天結伴造訪屏東恆春，冒著寒風在西門古城表演音樂籌募旅費，日語流利的旅店女老闆莊淑萍得知2人盤纏快用盡，熱情邀他們在旅店大廳表演換宿，感受台灣濃濃的人情味，這對老少音樂人直呼是「奇幻音樂表演旅程」；寒冬送暖消息被po上臉書後，網友誇女主人美人心人更美。

69歲的日籍三味線音樂家今井田歌和33歲的音樂創作人石村真悟，不約而同來台展開音樂表演旅行，月前在台南市偶遇，熱受傳統音樂的今井田哥嚮往月琴的故鄉屏東恆春，感受傳統民謠音樂氛圍，2人昨天結伴搭車到恆春，為籌募旅費，2人在西門古城席地演出，昨天因強寒流過境，戶外冷冷清清，少人聆聽。

文史工作者念吉成路過時，被今井田哥獨特的三味線音樂吸引，念用「破音文」和對方交談，被這對老少音樂人的表演熱情感動，請日語流利的恆春「海的顏色」女主人莊淑萍協助翻譯，得知2人的音樂旅程都靠音樂表演「賞金」延續，身上僅剩700元台幣，莊熱情邀他們在旅店大廳表演換宿，讓居民和旅人聆賞。