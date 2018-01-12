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日本音樂人流浪到恆春 旅店女主人人美心更美

2018-01-12 10:25聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2名來台表演旅行的日本音樂人，昨天結伴造訪屏東恆春，冒著寒風在西門古城表演音樂籌募旅費，日語流利的旅店女老闆莊淑萍得知2人盤纏快用盡，熱情邀他們在旅店大廳表演換宿，感受台灣濃濃的人情味，這對老少音樂人直呼是「奇幻音樂表演旅程」；寒冬送暖消息被po上臉書後，網友誇女主人美人心人更美。

69歲的日籍三味線音樂家今井田歌和33歲的音樂創作人石村真悟，不約而同來台展開音樂表演旅行，月前在台南市偶遇，熱受傳統音樂的今井田哥嚮往月琴的故鄉屏東恆春，感受傳統民謠音樂氛圍，2人昨天結伴搭車到恆春，為籌募旅費，2人在西門古城席地演出，昨天因強寒流過境，戶外冷冷清清，少人聆聽。

文史工作者念吉成路過時，被今井田哥獨特的三味線音樂吸引，念用「破音文」和對方交談，被這對老少音樂人的表演熱情感動，請日語流利的恆春「海的顏色」女主人莊淑萍協助翻譯，得知2人的音樂旅程都靠音樂表演「賞金」延續，身上僅剩700元台幣，莊熱情邀他們在旅店大廳表演換宿，讓居民和旅人聆賞。

「台灣濃濃人人情味，在寒冬中備感溫暖！」今井田歌和石村真悟昨晚在旅店大廳展開恆春首場演唱，少吃儉用的2人之前都投宿低價的背包客棧，形容這是趟出乎意料的 「奇幻音樂表演旅程」，因逢旅遊淡季聽眾很少，還是獲數千元打賞金，還有路人進店贊助賞金；恆春民謠傳唱師楊美雲今晚將帶好友和今井田歌做音樂交化交流。

69歲的今井田歌（前右）和33歲的石村真悟結伴到屏東恆春音樂旅行，巧遇念吉成和旅...
69歲的今井田歌（前右）和33歲的石村真悟結伴到屏東恆春音樂旅行，巧遇念吉成和旅店老闆莊淑萍（後左）。記者潘欣中／攝影
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換宿寒流
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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