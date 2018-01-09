枋寮掩埋場燒出問題 民代質疑底渣從哪來

2018-01-09 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣枋寮掩埋場上周發生火警，一把火不僅燒得烏煙瘴氣，當地民眾對於為何會有非一般垃圾存放也產生疑慮。環保局今天則說明前年映誠公司遭起訴後倒閉，南台灣焚化廠底渣去化產生問題，才會依法向環保署申請暫存。

枋寮掩埋場上周發生火警，延燒一天後撲滅火勢，這幾天仍有復燃情形引起民眾關注；不過，這把火也燒出一堆問題，當地民代林文央指出，當時前往現場看到疑似有鋁渣及事業廢棄物，才發現有存放並堆積此類問題，要求環保局說明。

屏東縣環保局長魯台營表示，由於前年6月國內年處理量最大的焚化爐底渣再利用處理廠映誠公司，未合法處理底渣卻傾倒在台南市多處魚塭遭到南檢起訴，而後公司也因此倒閉，導致南台灣的焚化爐底渣暫時無法去化，這是權宜之計。

魯台營表示，屏東縣每一年焚燒垃圾就會產生約4萬噸的底渣，高雄更有18萬噸，而枋寮掩埋場除了有掩埋功能，在緊急時也有暫存用途，像是焚化廠大修時垃圾就會先在此暫存，至於底渣都有依照規定向環保署申請暫存及申報數量。