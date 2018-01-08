【即時短評】恆春機場要不要救？ 交通部該拿出專業來

2018-01-08 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



恆春機場為了根除蚊子館的罵名，想盡各種方法活化，又是出借場地拍MV，又是借給氣功團體練氣功，以維持機場人氣，看得出航站用盡全力要活化，只是機場活化不同於一般，交通部民航局把活化工作全丟給航站，到底是要救機場？還是放棄急救？難道不該有個說法嗎？

耗資6億興建的恆春機場，過去就曾傳有「三不飛」罩門，打砲不飛（軍方演習）、候鳥季不飛、落山風不飛，候鳥及演習的影響時間也許不長，但落山風一吹就是大半年，可見機場確實有許多問題待克服，惟機場啟用10多年來，問題不見解決，只有搭機旅客愈來愈少，最後只能停飛，這幾乎是當初就預見的結果。

才剛到任2年的恆春航空站主任韓瑞生坦承，「自己上任第一天，就看到恆春機場被罵是蚊子館第一名的新聞」，他說為了不揹這個罵名，2年來他努力活化機場，光是學校戶外教學就辦了數十場，還有學術單位無人機的研究等，只要正面的、積極的，不影響飛安的，等合租借辦法規定的，機場都接，包括氣功。

其實機場會以這種方式如此「活化」，全是為了等待「敗部復活」，地方還真是不忍苛責，套一句地方人士說的「練什麼功都好，就是不要關場」，這代表地方人對恆春機場的殷殷期盼。

屏東縣政府希望爭取從國際包機開始「敗部復活」，民航局順勢來個試辦2年的期限，問題是，原來跑道太短、落山風季等問題依舊存在，沒有從根本解決，就算包機可成，也非長久之計，民航局對存廢不敢表態，也沒有明確方針，反而藉地方的期待放手「擺爛」，航站為圖自救，外借辦演唱會、練氣功，也就不足為奇了。