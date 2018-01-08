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恆春機場不當蚊子館 出租辦活動活化

2018-01-08 19:52中央社 屏東縣8日電

恆春在地氣功養生團體利用每周五晚間在航空站航廈大廳內聚會練功。聯合報系記者蔣繼平...
恆春在地氣功養生團體利用每周五晚間在航空站航廈大廳內聚會練功。聯合報系記者蔣繼平／翻攝自恆春機場臉書
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屏東縣恆春鎮的養生氣功團體在恆春機場臉書上PO出在機場練氣功的照片和訊息，引起民眾的好奇。恆春航空站主任韓瑞生表示，為了不讓機場成蚊子館，出租辦活動是為活化機場。

恆春鎮的養生氣功團體在恆春機場臉書上PO出在機場練氣功的照片和訊息，指機場「氣場優」，還在機場辦尾牙，引起許多人好奇。韓瑞生說，出租給恆春氣功團體已一年多，每周一次，讓恆春居民也能使用恆春機場。

韓瑞生表示，恆春機場出租辦活動不是最近的事，早在5、6年前就出租給墾丁春天音樂季的業者辦音樂會；去年3月，在縣府爭取下恆春機場獲行政院核定試辦國際包機2年，機場迎接「國際包機」的軟硬體設備如海關安檢、證照查驗、檢疫及通關演練等都已完成，隨時可以迎接包機。

由於目前還沒包機成行，韓瑞生說，為了不讓機場成為「蚊子館」，讓機場做最大活化利用，2年前到任後把機場出租辦活動的項目增加，企業拍廣告、影片、恆春鎮各學校的戶外活動、自行車團體環島賽事的起終點站、長榮大學航空營、國家實驗研究院颱風洪水研究中心無人機及科學訓練等，都租用機場。

韓瑞生說，機場出租的收入與機場的維護和人事費比是九牛一毛，最主要不是金錢，而是讓機場做最大的利用。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣政府現正做最大努力爭取香港到恆春機場的包機旅遊，曾詢問過華航，認為在技術上沒有問題。目前最重要的是民航局應該開放航權給航空公司，且在非軍事演習期應解放禁航區。

黃建嘉說，恆春半島一年觀光客約500萬人次，是國內少數可以推上國際的觀光景點，中央應該與地方一起努力。希望今年包機能夠成行，只要國際包機穩定、成熟，那縣府一直爭取的延長既有跑道及增建第二跑道才有希望。

恆春機場淪為「蚊子館」備受爭議，屏東縣長潘孟安一直不放棄恆春機場，並爭取延長跑道及增建第二跑道以解決落山風問題，經民航局要求縣府進行評估，最後縣府所提的國際包機計畫獲行政院核定。

恆春機場又稱「五里亭機場」，原為軍用機場，日據時代就存在，前總統陳水扁任內斥資新台幣6億元改為民用機場，2004年1月10日啟航，因恆春落山風影響，每年有半年無法正常起降，影響載客數，2004年台北飛恆春航線有2萬3000多人次，但在2014年只剩768人次後關門。

機場蚊子館民航局
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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