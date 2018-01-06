親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

時力再出招「退回勞基法」五字投影登上總統府高牆

龍發堂案現轉機 高市：全力協助改善

2018-01-06 18:41中央社 高雄6日電

高雄龍發堂宣布暫停精障照護服務後，今天舉行家屬說明會，除了家屬力挺，堂方也改口若家屬願意，歡迎堂眾回家。高市衛生局則說，願全力協助打造合法人道、安全健康的龍發堂。

衛生局去年12月21日公告龍發堂為傳染病疫情流行地點，並要求堂方落實移動管制「只出不進」防疫管制，住持心善3日宣布暫停精障照護服務，回歸宗教事業，此舉引發住民家屬譁然。

龍發堂今天在堂前廣場搭棚舉行家屬說明會，300多名家屬出席，現場不對外開放，衛生局也派員到場監督堂方有無遵守相關防疫管控措施。

「實在無力照顧，聽到消息後，整夜睡不著覺」，會中家屬力挺龍發堂聲音此起彼落，有家屬指責政府沒站在家屬立場考量精障者的照顧問題；有人更當場發起連署籌組自救會，希望龍發堂能繼續照顧他們家人，不要輕言放棄。

心善也表示，3天前的說法並不完整，讓家屬有所誤解，龍發堂立場不變，除希望衛生局能積極協助堂方控制疫情；未來疫情獲控制後，只要家屬和堂眾願意相信堂方，「有願意回來的，堂方張開雙手歡迎堂眾回家，繼續照顧他們」。此話一出，獲得台下不少家屬肯定，也期盼外界不要污名化龍發堂，政府持續輔導龍發堂，讓堂方能繼續照顧他們家人。

高市衛生局下午發布新聞稿強調，支持合法人道、安全健康的龍發堂，呼籲家屬不要恐慌，衛生局會全力協助龍發堂做好防疫及安置工作。

衛生局指出，龍發堂自去年7月爆發阿米巴痢疾及肺結核群聚疫情迄今，針對院內感染者、疑似個案及高風險易感族群已陸續協助移出安置，截至昨天已安置125名住民。

衛生局表示，市府防疫團隊連月來雖積極輔導改善，但迄今龍發堂仍無法落實多項必要防疫措施，連要求堂方臚列每天進出人員與疫區接觸者名冊，迄今也遲未提供，類似防疫漏洞一再產生；將依法全力協助並嚴格監督堂方落實各項防疫作為。

衛生局指出，公部門連月來投入龍發堂的防疫物資，累計成本粗估逾新台幣600萬元；日前展開的潛伏性結核菌感染者檢驗及後續安置費用更將高達2000萬元。

衛生局表示，衛福部昨天邀相關單位共商龍發堂後續安置事宜，市府在4日也啟動「家屬關懷諮詢專線」，提供安置轉銜、社會福利申請諮詢，以及醫院轉介關懷窗口等服務。

龍發堂疫情自救會

相關新聞

龍發堂想續收精障病患？ 高市衛生局：除非合法化

2018-01-06 17:21

工業機器人競賽 培育智能自動化產業人才

2018-01-06 17:29

縣府發表古早味「金門宴」 盼兩岸飄香

2018-01-06 17:16

特搜隊員陳哲偉獲鳳凰獎：讓母親在天上感到驕傲

2018-01-06 16:59

屏東成全台巧克力大縣 最大的市場就在「隔壁」

2018-01-06 07:54

中鋼爐渣入侵金門 縣府強硬：限期回運

2018-01-06 07:51

羅馬拼音學語言 她輕易上手

2018-01-05 23:58

墾丁泊逸酒店爆停業 解雇61名員工

2018-01-05 23:50

「崗山之眼」完工 拚春節開放

2018-01-05 23:48

仁家董事長 比政府早為員工加薪

2018-01-05 23:43

年節旺季 高市稽查百貨賣場公安

2018-01-05 23:41

氣溫下滑 量販店年菜、鍋物搶手

2018-01-05 23:37

天空迴廊「崗山之眼」完工 高市觀光局拚春節前開放

2018-01-05 21:43

為員工加薪到3萬 「丐幫幫主」前年就做了

2018-01-05 21:16

高雄搭公路客運到觀光景點多免費 全家出遊挺划算

2018-01-05 21:11

淡海輕軌徵人起薪3萬 錄取率只有3.4%

2018-01-05 20:52

火砲射擊影響兩岸引水？金防部澄清、水廠打臉

2018-01-05 20:19

過年到 屏監醬油大缺貨 牛軋糖也熱賣

2018-01-05 19:27

烏魚子上市 達人教你從這4點挑好貨

2018-01-05 19:25

奉財神爺指示送愛心米 19年來送出逾2000萬元

2018-01-05 18:22

緯創資通高雄研發中心擴大 3年內招200軟體工程師

2018-01-05 18:08

墾丁泊逸今起停業並解雇61員工 總監：尋求再起機會　　

2018-01-05 16:28

來自400公里外的大禮 霧台國小師生大雀躍

2018-01-05 15:56

台灣港務公司宣布員工加薪 4.01至5.62%比政府好

2018-01-05 14:53

澎防部鎮疆舞龍舞獅 春節年假獻藝

2018-01-05 14:08

科技公司揭牌 史哲允打造人才移居城市

2018-01-05 13:48

天冷鍋物需求大 賣場備貨應消費戰

2018-01-05 12:00
看更多

熱門文章

難怪！南投縣燃煤1天才4噸 中火卻高達5萬噸

2018-01-06 07:47

膽小慎入！雙冬花園成廢墟 詭譎氛圍如卡多里樂園

2018-01-05 20:12

影╱75歲阿嬤屁股掛椅子打工 嘆年輕人不做老人做

2018-01-06 12:16

陣頭青年行腳會香160公里 今夜徒步上阿里山

2018-01-05 22:18

中鋼爐渣入侵金門 縣府強硬：限期回運

2018-01-06 07:51

為員工加薪到3萬 「丐幫幫主」前年就做了

2018-01-05 21:16

這才是佛心來著 他種的佛祖牌蔬菜不賣人

2018-01-06 07:57

天空迴廊「崗山之眼」完工 高市觀光局拚春節前開放

2018-01-05 21:43

火砲射擊影響兩岸引水？金防部澄清、水廠打臉

2018-01-05 20:19

甜美女花藝穿上身超驚艷 錄取中興園藝學系

2018-01-06 09:49

正濱國中生成績大躍進 原來有群高中生小老師付出

2018-01-06 10:35

敢挑戰嗎？全台最長新溪口吊橋 讓你一路晃過去

2018-01-06 13:41

柯文哲將訪歐11天 王世堅譏柯上任「一直玩」

2018-01-05 20:09

水情拉警報！中部3水庫今下午人工增雨

2018-01-06 08:11

屏東成全台巧克力大縣 最大的市場就在「隔壁」

2018-01-06 07:54

鹿港文小四地底悶燒50天 今開挖驚見電土

2018-01-06 13:45

遠眺101、賞魯冰花海 台北「15條環山步道」美景各不同

2018-01-06 00:32

這公司連6年為弱勢孩子圍爐 其他企業都響應

2018-01-06 13:41

墾丁泊逸酒店爆停業 解雇61名員工

2018-01-05 23:50

影╱龍發堂改口 疫情過後仍願收留精障病患

2018-01-06 13:10

縣府發表古早味「金門宴」 盼兩岸飄香

2018-01-06 17:16

黑蝙蝠中隊營區變為公園 7大飛行裝置超酷

2018-01-06 11:34

北市聯醫爆血汗 要求護理人員做功德 勞動局調查

2018-01-05 20:24

泉州來台木雕神像第6代單傳 手藝願傳有緣人

2018-01-06 07:58

高雄搭公路客運到觀光景點多免費 全家出遊挺划算

2018-01-05 21:11

盧秀燕出席政大校友會 現場喊「政大打敗台大」

2018-01-06 17:01

一期稻作灌溉用水吃緊 苗建議中央快決定是否停灌

2018-01-05 20:10

畫狗寫字迎春福 農工校長揮毫超有喜感的春聯

2018-01-05 20:59

焚化爐重建？升級？嘉市府：尚未定案

2018-01-05 23:19

草悟道打卡新地標

2018-01-05 23:33

龍發堂想續收精障病患？ 高市衛生局：除非合法化

2018-01-06 17:21

世界最大佛彩像桃園巨蛋亮相 有50層樓高

2018-01-06 10:31

父母早逝相依為命 失智哥哥走失、姊妹痛哭苦尋

2018-01-05 20:36

捷運萬大線工程 南昌路區段改單行 10路公車大改道

2018-01-05 20:20

清新女警官教安全過馬路 老人家想找她作媳婦

2018-01-06 17:35

淡海輕軌徵人起薪3萬 錄取率只有3.4%

2018-01-05 20:52

洗衫坑、百年桂花樹 這2個社區把荒地變公園

2018-01-06 07:50

台東縣觀旅處更名交通暨觀光發展處 全力推動交通建設

2018-01-05 22:08

「茶顏觀攝」攝影展　茶香中看見孩子眼中的世界

2018-01-06 15:19

走進無牆美術館 她用一本書重新看新竹

2018-01-05 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top