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緯創資通高雄研發中心擴大 3年內招200軟體工程師

2018-01-05 18:08聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

緯創資通軟體產品高雄研發中心的第二辦公室今天啟用，公司執行長黃柏漙表示，未來3年將在高雄招募200位軟體研發工程師，投入大數據分析、機器學習擴增實境與虛擬實境解決方案、機器人開發以及物聯網解決方案的軟體研發。

緯創資通3年前到高雄市設立軟體產品高雄研發中心，3年內招募200位軟體研發工程師，為南部年青人提供就業機會，研發中心的規模也跟著成長，今天在高雄市鹽埕區成立第二辦公室，高市副市長史哲、經發局長曾文生、勞工局長鄭素玲、財團法人電信技術中心執行長林根煌參加啟用儀式。

黃柏漙說，3年前緯創到高雄設立研發中心，感謝高雄市政府高效率的協助，提供最佳的軟體研發環境和人才，讓緯創從設點到營運一路順遂並穩定成長，他有信心第二辦公室未來一年半的成長將超越過去紀錄。

黃柏漙表示，緯創未來兩年將進入實際商轉的階段，除了持續在高雄創造價值外，也要透過南部研發中心蓄積的人才及就近支援，吸引國際知名業者到高雄群聚、接軌全球。

史哲表示，「緯創資通軟體產品高雄研發中心」2015年成立，當時董事長林憲銘承諾3年內招募200位軟體研發工程師，現在不僅達標，規模更翻倍成長，這不但歸功於緯創優於業界平均之薪資福利，吸引高雄人才返鄉，也證明高市府多年來致力產業轉型成功，為產業創造穩定成長的投資環境，期盼緯創未來參與高雄體感科技園區計畫，並在醫療、教育領域與高市府深度合作。

黃柏漙說，未來3年，緯創將在高雄招募200位軟體研發工程師，主要從事大數據分析、機器學習、擴增實境與虛擬實境解決方案、機器人開發、物聯網解決方案的軟體產品研發，希望邀請具有相關專長的人才加入緯創高雄研發團隊，並和高雄的大專院校持續產學合作。

高市經發局統計，2010年起高雄的數位內容產業廠商由46家成長到217家，累計投資金額從3.2億元成長到118億元，更創造近萬個就業機會，產業群聚成型。

緯創資通軟體產品高雄研發中心第二辦公室今天啟用，執行長黃柏漙（右）與高雄市副市長...
緯創資通軟體產品高雄研發中心第二辦公室今天啟用，執行長黃柏漙（右）與高雄市副市長史哲（右2）為第二辦公室揭牌。記者楊濡嘉／攝影
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