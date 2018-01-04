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氣候異常農民退場 蓮霧種植面積減半

2018-01-04 17:23中央社 屏東縣4日電

近幾年的氣候異常如颱風、豪雨、暖冬及霸王級寒流等都造成蓮霧重大損害，每一次的天災都有蓮霧農退場，農改場助理研究員說，目前全國蓮霧面積與最盛時比較，已減少了一半。

「未來蓮霧會是貴參參的水果」高雄區農業改良場助理研究員陳思如說，蓮霧最主要的產地在高屏地區，其中屏東佔了7成，全國蓮霧栽培面積從最盛時的8000多公頃到現在只剩下3600公頃，屏東從7000多公頃跌到現在的2600多公頃。

陳思如表示，88水災、前幾年的霸王級寒流、105年的3個颱風及近幾年每年的豪雨淹水，都導致蓮霧農紛紛退場；蓮霧最怕豪雨淹水，沿海地區常常一淹就是一週以上，常把蓮霧樹泡死，連續下雨也易讓蓮霧裂果及影響催花，因此，沿海地區的黑珍珠蓮霧產地枋寮鄉近幾年農民紛紛改種愛文芒果或水稻。

陳思如說，蓮霧農年齡老化，蓮霧需要爬樹套袋、剪枝條，老農體力不堪負荷，也讓蓮霧種植面積減少。

以種植黑金剛蓮霧聞名的王瑞雄表示，105年連續3個颱風，蓮霧減產8成，農民損失慘重；近年的日夜溫差大又造成裂果；而暖冬也讓蓮霧品質受到影響，以去年底來說，蓮霧結果期需要有涼寒的氣溫，但直到半個月前都沒有寒流，造成今年蓮霧的顆粒變小，以他所在的屏北地區來說，不少蓮霧農改種檸檬或香蕉。

不論農改場或對蓮霧鍾情的農民，都在培育抗異常氣候蓮霧品種。

陳思如說，農改場近幾年從東南亞進口的品種中培育篩選，已培育出幾種抗壓性較強的品種，其中去年3月培育成功的「高雄一號」已取得品種名，具有降雨不易裂果、高溫顏色仍然漂亮、栽培省工，不需要頻繁施肥及修剪枝等特性，但還沒有開放種苗讓農民栽培。

自稱也快被氣候異常打敗的王瑞雄說，他近年以東南亞進口的品種嫁接栽培，目前正在培育篩選的新品種有8種，希望能培育出抗氣候異常夠強的蓮霧。

農民寒流農改場

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