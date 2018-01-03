龍發堂今午宣布 全面暫停精障照顧服務

2018-01-03 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



被高雄市衛生局列為疫區的龍發堂，堂方今午召開記者會表示，為讓堂眾遠離疫情威脅，希望剩下的332名堂眾，衛生局能全數加速進行醫療安置。待所有堂眾安置就緒後，龍發堂也將暫停精障服務業務，回歸佛法宣揚。

龍發堂今午將記者會場移至大門外，住持釋心善法師與多名龍發堂師父在記者會開場即鞠躬向社會致歉，並聲淚俱下的說，「全面放手，是千般不捨的決定」。

龍發堂表示，去年7月堂方爆發疫情已來，已移出120多名堂眾，堂方也配合衛生局的要求進行防疫，同時斥資300多萬改善環境現況，但目前衛生局每天以個位數的速度移置堂眾，堂方認為不利防疫，基於維護堂眾的安全，他們不得不請求衛生局儘速全面安置。

龍發堂發言人李芳玲說，龍發堂疫情爆發以來，堂內師父為了處理防疫及堂眾的健康問題，個個骨瘦如柴，心力交瘁，更要擔心衛生局什麼時候來檢查，「心情雖不至凌遲，但十分煎熬」。

李芳玲表示，龍發堂做出這個決定後，會再通知家屬召開說明會，「一次說明白」，家屬可自行帶回親人進行居家隔離，失聯或家屬不願帶回的堂眾，則請衛生局加快醫療安置腳步，龍發堂生活大樓淨空後，會全面進行地毯式消毒。