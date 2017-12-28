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建設「智慧政府」高雄市府主題館展成果

2017-12-28 12:43聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄年度資訊嘉年華今天起在高雄國際會議中心登場，今年資訊月以「用科技實現夢想」為主題，規劃有主題館、數位政府館、形象區、網路電信區、系統硬體區、數位影像區、商業軟體區、周邊設備區等8大展區近300個攤位，帶給民眾一場多元繽紛的科技饗宴，高雄市政府以「智慧政府 翻轉高雄」為主題，持續朝向更智慧、更人性化的服務邁進。

研考會主委劉進興表示，今年高雄主題館規劃「智慧生活、智慧治理、智慧交通」，希望透過資訊月展覽，讓市民有感智慧城市帶來的便利生活，未來將導入更多的智慧科技來帶動城市發展。

高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，展出實用的「個人化地政服務網」、「全國地政電子謄本」、「高雄實價網」、「高雄住宅生活網」，以更貼近民眾生活需求為出發。「智慧社區示範成果」及「生態交通空氣輪播系統」，透過平台整合、多元、易用特性，提升民間或公務機關應用加值服務，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗。

市府表示本次活動準備豐富獎品，民眾到高雄市政府「智慧政府 翻轉高雄」主題館參觀(攤位號碼: 1F13)，進行闖關卡集章活動，逹成任務後還可參加抽獎，獲得豐富實用獎品。

106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就...
106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
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106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就...
106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
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106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就...
106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
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106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就...
106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗，還可以參加抽獎。記者劉學聖／攝影
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106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就...
106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
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106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就...
106年資訊月高雄市政府主題館呈現全國首創的「高雄城市資料平台」，今天開幕展出就湧入不少民眾前來體驗。記者劉學聖／攝影
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106年資訊月今天開幕，湧入許多人潮前來參觀。記者劉學聖／攝影
106年資訊月今天開幕，湧入許多人潮前來參觀。記者劉學聖／攝影
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