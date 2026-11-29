台南市政府今天在新光三越台南西門新天地舉辦「台南好禮嘉年華暨購物節第二次月月抽」，市長黃偉哲抽出總價值逾85萬元獎項，並邀請民眾把握購物旺季，到台南消費參加抽獎。

活動安排黃偉哲抽出包括7台宏佳騰智慧電車、各式家電及住宿券等總價值逾新台幣85萬元獎項，現場另加碼抽出1000杯手搖飲品兌換券及20份2000元加菜金。

黃偉哲致詞表示，台南購物節今年邁入第16年，店家積極響應及民眾熱烈支持，讓購物節買氣持續攀升，今年更首度結合「台南好禮」品牌展售，邀集25家歷屆獲選店家，讓民眾不必東奔西跑，一次購足具有台南特色的美食與伴手禮。

黃偉哲指出，台南購物節抽獎門檻低，民眾只要在台南消費每滿50元並依規定完成登錄，就有機會將大獎帶回家，隨著耶誕節、跨年及農曆春節將接連到來，台南準備迎接新一波消費熱潮，購物節後續還有汽車、電動機車等多項大獎，希望大家把握年末購物旺季，到台南消費並參加抽獎。

台南市經濟發展局提醒民眾，2026台南購物節將持續舉辦至2027年3月15日，在台南消費每滿50元並依規定完成登錄，即可獲得1組抽獎序號，符合資格且尚未中獎的有效序號，仍可繼續參加後續抽獎，希望民眾以實際消費支持在地產業，同時獲得抽大獎機會。