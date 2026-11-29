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藏壽司南科店明開幕 今先招待台南4校國小棒球小將品嘗
來自日本大阪知名連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」台南南科店明將開幕，業者今免費招待台南4所國小棒球隊品嘗，還能體驗日式迴轉壽司，玩扭蛋遊戲，現場賓主盡歡。
「藏壽司」南科店緊鄰亞蔬世界中心，位於新市善化交界，是業者在台南第五間門市，日前籌備過程即引來話題。
業者南科店明開幕，「藏壽司愛永續」公益列車也推進台南，邀請協進國小，崇學國小、善化國小、歸南國小等4校棒球隊，共102位棒球隊員，享受美味壽司。
現場也給予學童玩扭蛋歡樂體驗，主辦單位更是入境隨俗，邀請4校進行九宮格投準友誼賽。
藏壽司董事長暨總經理藪内薰親臨歡迎小將們，提及日本母集團長期支持棒球發展，更有「藏壽司錦標賽－學童軟式野球全國大賽」，每年吸引全日本超過 1700 支少棒隊伍免費報名參賽，希望未來也有機會在台灣推廣賽事。
善化國小校長林威旭說，業者愛心相隨，學生們一早就充滿期待，今天能和不同學校的棒球小將一起享用壽司、體驗日本文化，一邊享受美食，一邊懂得珍惜食物。這份愛心，將成為孩子們繼續在球場上努力、勇敢追夢力量。
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