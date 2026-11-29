2026九合一大選落幕，每回競選文宣、廣告看板都會引發環境議題討論，台南市環保局今隨即動員各區清潔隊，加強巡查競選專區及市區道路、巷弄，清除選後未拆除的競選旗幟、廣告布條等物品，截至目前已清理1673件，盼儘速恢復市容整潔。

環保局表示，選舉期間各候選人設置旗幟、布條等廣告物宣傳，依相關規定，競選廣告物應於投票日下午4點前自行清除完畢，若選舉結束後廣告物仍懸掛路旁，不僅影響市容，也可能妨礙交通安全，因此，要求各區清潔隊在投票結束後立即展開巡查，針對未依規定拆除的廣告物進行清理。

環保局強調，選舉是民主政治的重要展現，感謝候選人及市民參與，也呼籲候選人及競選團隊善盡環境維護責任，主動清除競選期間設置的旗幟、布條等廣告物，選舉雖已落幕，市容維護工作仍須持續，希望市府與民眾共同維護乾淨整潔的生活環境。

環保局提醒，民眾若發現仍有未清除的競選旗幟或廣告布條，可撥打免付費專線0800-066666，或向所在地區清潔隊反映，將派員查處清理。