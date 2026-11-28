嘉義縣18鄉鎮市長開票結果出爐，綠營今年選戰發動猛烈攻勢，拿下12席鄉鎮市長，突破艱困選區朴子市，前市長王如經回鍋參選並當選，無黨籍議員黃嫈珺競選失利；無黨籍政治素人蘇俊榮當選溪口鄉長，呼聲最高的民進黨議員劉雅文意外落馬，令外界跌破眼鏡。

綠營拿下12席鄉鎮市長，朴子市、鹿草鄉及竹崎鄉分別由王如經、吳玉琴及陳宏吉當選，中埔鄉長李碧雲、水上鄉長林緗亭、新港鄉長葉孟龍、布袋鎮長蔡瑋傑連任。六腳鄉長黃鉦凱、番路鄉長蕭博勝、大林鎮長許有疆、阿里山鄉長高瑞芳、大埔鄉長吳倚豪同額選舉當選。

藍營及無黨大聯盟拿下5席鄉鎮市長，國民黨民雄鄉長林于玲、無黨籍太保市長鄭淑分、無黨籍義竹鄉長黃政傑連任，梅山鄉長則由國民黨議員陳信文攻下；另溪口鄉由無黨籍政治素人蘇俊榮勝出，未納入上述陣營席次，地方政治版圖變化值得關注。