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前立委吳玉琴政見獲認同 當選嘉義縣鹿草鄉長
嘉義縣鹿草鄉長選舉今晚6時許完成開票，民進黨提名候選人、前立委吳玉琴政見獲選民認同，擊敗無黨籍候選人黃軒凱，當選第20屆鹿草鄉長。
民進黨籍鹿草鄉長嚴珮瑜放棄連任鄉長，民進黨在9月徵召吳玉琴參選。今天開票結果，吳玉琴自行宣布當選，她於競選總部向鄉親致謝，並表示這場勝利屬於每一位鹿草鄉親。
吳玉琴競選總部分析，勝選的關鍵在於選戰期間提出「九大主軸、十五項政見」，針對鹿草人口高齡化、產業轉型與基礎建設需求逐項回應。
此外，嚴珮瑜執政四年，鹿草百禧日照中心啟用營運、鹿草聖家創生基地活化後吸引青年團隊進駐，推動都市計畫道路開闢、行政特區城鎮風貌改善、鴨母寮大排西段改善工程，推出「盲盒開箱鹿草」特色遊程，為鄉親的認同打下基礎，讓選民願意把票投給承諾延續這條路線的吳玉琴。
吳玉琴曾任兩屆不分區立法委員，長期投入社福與公共衛生領域。她強調，鄉親把票投給她，就是要她把中央與縣府的資源繼續帶回鹿草。
正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。
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