有網友稍早在threads上發文稱，「求救，請小水滴幫忙，請大家趕快到投票所，開始監督選務人員，我這邊投票所有狀況，有人假借選務人員之名協助幫忙投票，還在投票所內講號碼，很誇張，我們已經多次制止，但他一犯再犯，我在松山區」。對此，北市警松山分局回應，該網友所指的投開票所未有相關類似民眾反映情況，目前開票秩序也正常，無人聚集。

2026-11-28 17:39