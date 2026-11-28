聖誕節即將到來，臺南市政府今年以「雙生聖誕樹 Twin Christmas Trees」為主題，分別於河樂廣場及新營文化中心打造「滿穗」與「新芽」兩座主題聖誕樹，透過截然不同的設計語彙，呈現臺南歷史文化的豐盛底蘊與城市創新的蓬勃能量。「滿穗」象徵臺南豐厚的歷史文化底蘊，「新芽」則代表城市創新與未來發展，透過不同設計風格與光影藝術，呈現臺南傳統與現代交融的城市特色，並結合互動科技，邀請民眾一同感受充滿溫暖與驚喜的聖誕氛圍。

臺南市長黃偉哲表示，聖誕燈節不僅是每年冬季深受市民期待的節慶活動，也是展現城市特色與魅力的重要機會。今年以「雙生聖誕樹」為概念，透過「滿穗」象徵城市文化的累積與豐收，「新芽」代表創新能量與未來希望，傳達臺南在傳承中持續成長、在創新中邁向未來的城市精神。聖誕節是充滿溫暖與祝福的節日，市府希望透過燈節活動，讓城市增添歡樂與幸福氛圍，也吸引更多國內外遊客來臺南旅遊，感受府城獨特的冬日魅力。

觀光旅遊局林國華代理局長表示，河樂廣場主樹「滿穗」以可走入的聖誕樹為設計概念，結合府城歷史、在地文化及聖誕故事，打造充滿層次的光影空間；新營文化中心主樹「新芽」則以破土而出的新生為意象，運用幾何線條及科技感光影，營造充滿未來感的沉浸式體驗。兩座聖誕樹皆設置歷年聖誕樹合照互動裝置及AR科技拍照體驗，讓民眾回顧過往聖誕燈節的美好回憶，也能透過科技互動留下專屬節慶紀念，歡迎民眾前來賞燈、拍照，感受臺南冬季限定的聖誕魅力。

南市觀旅局表示，臺南聖誕月全市區的聖誕系列活動將一一展開，「運河河樂燈區聖誕點燈晚會暨甜蜜市集」將於12月6日(日) 於河樂廣場西側環河街路段辦理，新營文化中心燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會則將於12月12日(六)於新營文化中心廣場舉辦，歡迎市民朋友邀請親朋好友一同參與，同享聖誕節幸福溫馨時光。

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