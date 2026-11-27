雲林縣土庫鎮「水牛安養中心」收容的4頭水牛，今年配合九合一選舉也開辦首屆「牛里長」選舉，並在網路公布「候選牛」的選舉公報，別具趣味也引來網友關注，不料，明天投票在即，其中登記2號的候選牛「阿來」突發重病，今天經獸醫團隊搶救無效，中心負責人林家良深感傷痛並為祂就地安葬，並為彌留的牛哥祈禱「修行圓滿，下輩子別當牛，找個好人家投胎」，阿來終才闔眼離去，令人鼻酸。

雲林縣土庫鎮「水牛安養中心」是國內唯一私人設立的公益性老牛收容中心，多年來陸續有老農不忍陪伴一生的老牛淪為俎上肉，紛紛送往該中心頣養天年，極富愛心的中心負責人林家良，除了自種稻米販售充當養牛經費，也四處勸幕牧草。

今年適逢九合一選舉，林家良心血來潮，極富巧思為園內四頭牛辦了一場「牛里長」選舉，並發出選舉公報介紹候選牛，1號「安心」是安養中心榮譽學員，政見「退休免做工，每天當貴賓。守護虎尾最後的耕牛記憶。票投給我不用再下田吃苦，只享受幸福」；2號「阿來」為資深水牛，政見「留下耕牛記憶。票投給我，讓老牛安心終老」。3號「阿樂」是生命教育推廣牛，政見「分享生命教育，讓愛延續。票投給我，讓生命教育更加有趣」；4號「白海豚」是離島來的老牛，政見「跨海搬遷辛苦，卸下鼻環自由自在，票投給我，展現離島老牛的堅韌生命力」。

這份選舉公報上周在網路推出，網友紛紛留言「哇！這也太難選了」、「恭喜全部當選」。眼看明天就要投票，年事已高的「阿來」卻突發重病，林家良緊急請來嘉義大學獸醫系賴教授來看診，確診為「瘤胃脹氣」，初步治療後原訂今天再進一步檢診。

今天上午10點多「阿來」靜靜地泡在水池，約半小時後突然起身，並不停發出叫聲約4分鐘後，突然倒入水中，林家良擔心牠嗆水，衝過去用力托住「阿來」的頭，恰巧獸醫抵達，但還是為時已晚，牠已斷氣。

林家良深感不捨，「阿來」臨走前低嗚道別的聲音仍迴盪心中，他到臉書發文悼念，並舉行簡單葬禮送行，就地安葬，並在牠耳際輕聲祈禱「修行圓滿，下輩子別當牛，找個好人家投胎」，「阿來」似感受到林家良的愛，終才闔眼離去。許多網友也表達不捨「一路好走」。

林家良為老牛送行，一旁的老牛同伴也一臉不捨，讓人看了鼻酸。圖／林家良提供

老牛「阿來」離去前留下的最後身影。圖／林家良提供

雲林土庫老牛安養中心舉辦一場牛里長選舉，上周還發出選舉公報。圖／林家良提供

老牛「阿來」在今天投票前一天不幸病逝，中心負責人林家良忍痛為老牛送別，場面感人。圖／林家良提供

林家良為老牛「阿來」舉行簡單的喪禮，為老牛送行。圖／林家良提供