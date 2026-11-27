嘉義市長、市議員、里長三合一選舉以及公投，明天上午登場，嘉市選舉委員會各投票所主任管理員及主任監察員，上午完成選票及公投票初點、複點作業，集中存放選委會大禮堂，警方24小時戒護蒐證，選委會外停放消防車待命，維安規格如同戒護鈔票，安全措施滴水不漏，嚴密防範突發意外狀況。

這次選舉包括市長、市議員、里長及公投票，合計4項選票。選票已由東、西區公所及各投票所主任管理員、主任監察員完成初點及複點，集中存放選委會大禮堂，警方全天候駐守監控蒐證，消防局也派消防車待命，確保選票安全。

明天投票日前，各投票所主任管理員及主任監察員將依規定領取選票，由員警護送至指定投票所，準備辦理投票事宜。三合一選舉共在嘉義市221個投開票所舉行，其中東區100個、西區121個；投票所工作人員含主任管理員及管理員、主任監察員及監察員，合計3632人；員警含警衛人數共225人。

選委會統計，市長選舉人數共21萬7540人，比2022年增加3410人。市議員選舉分東、西兩個選區，東區第一選區選舉人數9萬7329

人，西區第二選區11萬9934人，共37人參選，其中東區應選10席、西區應選13席，議員席次合計23席；里長選舉方面，東區39里、西區45里，全市84里，共有157人參選，近半里長同額選舉。

市長選舉5位候選人：藍白共推民眾黨張啓楷、民進黨王美惠，以及無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、陳愷璜、王義成。市議員選舉含東區16人、西區21人候選人參選，政黨有國民黨、民進黨、民眾黨、台聯黨及小歐盟等，無黨參選人占多數。

這次選舉攸關嘉市執政權更替，牽動市議會席次及地方基層政治版圖。今晚選前之夜造勢活動結束，明天投票，21萬多名選民手中的選票，將決定嘉市未來4年的政治走向。