台南市政府推動社會住宅結合托育及長照服務再向前一步！「宜居小東公宅」日間照顧中心預計2027年啟用，由成大醫院進駐營運，規畫導入復能活動、智慧輔助設備及數位化管理，提供長者專業照顧服務，打造結合醫療、長照與社會住宅的照顧模式。

市長黃偉哲今天出席日照中心發表記者會表示，小東公宅自開放入住以來獲得住戶肯定，市府進一步結合公共托育及日間照顧服務，讓社會住宅不只是居住空間，也能成為整合社會福利資源的平台。

黃偉哲指出，隨著高齡人口增加，家庭照顧需求日益提高，小東公宅整合公托及日照服務，讓民眾在熟悉的生活圈內，就能就近接送幼兒及長者，減輕家庭照顧負擔，也希望透過老幼互動促進世代共融。

他也感謝成大醫院投入營運，指出小東公宅周邊交通及生活機能完善，隨著鐵路地下化後續都市縫合工程推進，未來居民可從公宅步行直達成大醫院，讓就醫更加便利。市府將以小東公宅為示範，持續推動社宅結合托育及長照服務。

成大醫院副院長林志豪表示，成大醫院除致力發展急重難罕及尖端醫療，也肩負社會參與責任，此次進駐小東公宅設立日照中心，是實踐「醫療無牆化」理念的具體作為，未來將結合醫療專業及長照資源，導入智慧醫療與專業照護，讓長者在溫暖、有尊嚴的環境中接受服務。

衛生局表示，日照中心採標租方式辦理，由成大醫院進駐營運，命名為「頤居小東日照中心」。未來將由專業團隊依長者身體功能及個別需求安排復能活動，協助維持或恢復日常生活能力、延緩失能，提升生活自主性。

此外，中心也將運用智慧輔助設備及數位化管理，提升照顧效率與安全性，結合成大醫院醫療專業及長照服務經驗，將健康促進融入日常照顧，建立科技輔助照顧及健康管理模式。

衛生局提醒，民眾如有長照評估或照顧服務需求，可洽衛生局長期照護科（06-2931232、06-2931233），或撥打全國長照服務專線1966，由專人提供諮詢及服務評估。