嘉義市幼兒教育與育兒資源再升級。幸福幼兒園新建校舍暨社區教保資源中心下午舉行落成典禮。校舍原為志航國小舊校址的志勤樓，2016年美濃地震受損，經多次流標、營建成本上漲及施工安全規劃等挑戰，終於在市府、賑災基金會、議會及地方各界支持下完成重建，同步打造嘉市第三處社區教保資源中心，讓幼兒教育服務從園所延伸至家庭與社區。

中心特色包括「貓頭鷹書牆」，以守護與探索為設計理念，鼓勵幼兒閱讀、啟發智慧並尊重個別差異。未來將提供幼兒教保諮詢、親職教育、親子共學活動、圖書資源、幼兒發展諮詢及資源轉介等服務，串聯幼兒園、家庭與社區，支持幼兒適性發展及家長育兒需求。

教育處指出，中心預計12月底辦理「幸福親子共樂園」系列活動，規劃親子共讀、手作及多元體驗，促進親子共學與家庭交流。未來中心將採委外經營方式提供服務，成為親子學習、家庭交流及專業支持的重要據點，持續推動友善育兒、親子共學及學前特殊教育，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市。

市長黃敏惠出席典禮表示，嘉市歷經1906年梅山大地震、2016年美濃地震及各種天災人禍，始終展現堅韌生命力，一次次從困境中重新站起來。幸福幼兒園原有校舍因美濃地震受損，如今重建完成，不僅展現嶄新校園風貌，更規劃為社區教保資源中心及學前特殊教育據點，提供幼兒、家長及教師更多元的教育支持。

校舍重建獲財團法人賑災基金會挹注4927萬1827元，由副執行長江美誼代表董事長陳時中出席；市府另投入2285萬7916元辦理重建工程，完工後再投入992萬元打造多元友善學習空間。她感謝市議會、行政團隊、建築師及地方各界共同努力，克服設計與施工難題，讓幸福幼兒園順利重生。

教育處長黃媛楟表示，幸福幼兒園是嘉市繼北園國小附幼、復國幼兒園後，設置的第三處社區教保資源中心。中心以「幸福五大主題屋」為概念，整合幼兒學習、親子共學、家庭交流、教師專業成長及學前特殊教育支持等功能，打造多元服務場域。

嘉義市幼兒教育與育兒資源再升級！幸福幼兒園新建校舍暨社區教保資源中心下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市幼兒教育與育兒資源再升級！幸福幼兒園新建校舍暨社區教保資源中心下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市幼兒教育與育兒資源再升級！幸福幼兒園新建校舍暨社區教保資源中心下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市幼兒教育與育兒資源再升級！幸福幼兒園新建校舍暨社區教保資源中心下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市幼兒教育與育兒資源再升級！幸福幼兒園新建校舍暨社區教保資源中心下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供