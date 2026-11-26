民進黨立委范雲今天說，雲林縣某托嬰中心幼童疑遭不當對待，事發已2個月，縣府皆未主動通知家長進度，甚至27日要召開研析會議，家長都是看新聞才知道，希望雲林縣政府能更積極、主動說明相關疑點。

對此，雲林縣政府社會處表示，涉事托嬰中心告知家長，行為人今年6月因不當對待幼兒曾寫悔過書。對中心當時未向主管機關通報，縣府高度關切，已啟動調查，如果查證確實違反法定責任通報義務，將依兒童及少年福利與權益保障法辦理。

媒體報導，雲林縣某托嬰中心9月發生幼童疑遭不當對待事件。民進黨立委范雲、王正旭上午陪同當事家長，在立法院舉行記者會。范雲說，這名1歲男童疑遭不當對待，經2次驗傷確認頭部、前臂、膝部、背部有多處挫傷；事發已2個月，雲林縣政府都沒主動通知家長進度，連27日要開會也是看新聞才知道。

范雲表示，根據兒童及少年福利與權益保障法規定，地方政府對托嬰中心有輔導、監督、檢查、評鑑責任，而這名托育人員6月就涉及疑似不當對待事件，園方卻沒通報，機構也透露這名托育人員先前也有不當對待，甚至寫下悔過書。

范雲說，請問雲林縣政府，為何園方知道有問題，還讓這名托嬰人員繼續照顧孩子，家長9月通報至今，為何還沒調查結果。依法必要時要召開輔導處遇會議，並進行相關輔導，園方也應通知所有家長、舉行家長說明會，希望雲林縣政府能更積極、主動說明相關疑點。

當事家長表示，事發當天他去接小孩時，老師說小孩額頭撞到櫃子，有先冰敷，當下他不以為意，以為是小孩愛玩，但回家後太太覺得不太對勁，才要求園方提供監視器畫面，看完後理智斷線。

當事家長說，隔天去看完整畫面時，園方還試圖以聊天方式草草帶過，直到他說要報警，才看到完整畫面。之後馬上報警、請警方蒐證，並通報縣政府社會處，帶小孩驗傷、做筆錄。

當事家長指出，從監視畫面中看出，托育人員從叫小孩起床時，就有多次拉扯，後腦勺撞擊地板；叫小孩收棉被時，推小孩導致額頭撞鐵櫃。他質疑社會處行政處置太輕、沒有正視問題，才讓這種事一再發生，希望行政裁罰能重一點。

王正旭說，明天雲林縣政府將召開專家研析會議，期待能看到更積極作為，將涉案托育人員依法從嚴處置；先前隱匿未報如果屬實，一定要追究托嬰中心管理、通報責任，不能輕輕放下；請雲林縣社會處與受害家長建立溝通管道，清楚交代進度。

對此雲林社會處說，已調閱影像，通知相關行為人及托嬰中心陳述意見，也已收到相關陳述資料，明天邀專業人員開案例研析會議，研析相關事證及處理程序，後續將依會議研析結果及相關法令辦理，釐清事件責任，確實保障幼兒權益。

社會處表示，充分理解家長心情，願虛心檢討持續精進案件溝通及進度回報機制，讓家長能更即時掌握處理情形。