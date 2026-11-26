「2026高山茶都．嘉義」12月5日到13日於嘉義縣中埔穀倉農創園區登場，嘉義縣政府說，活動以「1杯茶，走進1座山」為概念，以擴增實境（AR）及混合實境（MR）展示茶文化。

嘉縣文化觀光局今天在嘉義文化科技創新基地辦宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁與中埔鄉長李碧雲等出席，體驗運用數位科技設計遊戲「AR識茶尋山與MR茶園守衛戰」。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義不少茶園位於海拔900公尺到1500公尺山區，得天獨厚地理環境加上茶農及製茶師傅專業技術，造就嘉義高山茶優良品質。

他說，活動讓民眾認識嘉義好茶，往年高山茶吸引約20萬人次到30萬人次參與，期待再創佳績，歡迎安排2天1夜或3天2夜旅程走進嘉義山林放鬆，了解在地茶葉及咖啡產業。

文觀局表示，活動核心為「山境茶席」及「美學茶席」，集結太和、瑞里、瑞峰、隙頂與石棹茶區打造10席風土茶席，在地茶藝協會另規劃8席特色茶席，透過茶器、花藝及空間布置呈現茶席美學，讓民眾邊品茶邊與茶人交流，認識產地特色。

園區另設結合AR及MR的數位體驗館、18攤茶文化創意特色展售及藝文展演，並推「初韻1日遊」及「藏韻2日遊」茶旅行程，結合茶園導覽、手作體驗、茶席品茗與山城景點，活動期間每天抽出民宿住宿優惠券，鼓勵遊客深入嘉義山區旅遊。