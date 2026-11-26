台南市民期待已久，瑞典居家品牌IKEA宜家家居首度進駐台南，首間據點設於南紡購物中心A2館B1，將於12月1日正式開幕。台南市長黃偉哲今天搶先開箱，體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食，直呼「千呼萬喚始出來，IKEA終於來台南了！」並期待未來有機會擴大營業規模。

黃偉哲表示，IKEA進駐不僅回應市民長期期待，也代表國際品牌看好台南消費市場及城市發展潛力。台南店目前營業空間約400坪，雖然規模不大，但現場有許多銅板價商品，不必花大錢就能買到實用居家用品，讓他覺得可以逛上一整天，也期待未來業者能找到更寬敞的空間，擴大在台南的服務。

IKEA台南店除了引進北歐居家美學，也融入府城在地文化，特別打造「老屋咖啡」主題展間，結合台南老屋特色與現代居家設計；另設置全台首個IKEA數位展間，透過數位科技提供不同購物體驗。

美食方面，深受消費者喜愛的瑞典美食站也推出台南限定餐點，包括「虱目魚塔塔堡」、「府城雙Q聖代」，將國際品牌飲食特色與台南在地元素結合。

市府經發局表示，市府透過市長主持的投資會報機制，協調各權管局處，在符合法規前提下加速行政審查，協助企業順利進駐。IKEA台南店規劃符合在地小宅及家庭需求的居家展示空間，提供精選家具、家飾，以及現場或線上下單、到店取貨等服務，讓市民不必再遠赴外縣市採購。

市府指出，近年台南商業發展持續升溫，新光三越台南小北門店、誠品生活台南、碳佐麻里新興園區及MITSUI OUTLET PARK台南二期等商業設施陸續開幕營運。此次IKEA進駐南紡購物中心，可望結合國際品牌吸引力及東區成熟商圈優勢，帶動跨區消費人潮，為台南商業發展注入新動能。

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。圖／台南市政府提供

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。圖／台南市政府提供

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。圖／台南市政府提供

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。圖／台南市政府提供

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。圖／台南市政府提供

全球知名瑞典居家品牌「IKEA宜家家居」台南首間據點進駐南紡購物中心A2館B1，台南市長黃偉哲今天搶先開箱，實地體驗賣場展示空間、數位購物服務及台南限定美食。圖／台南市政府提供