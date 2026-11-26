台南擁有「眾神之都」美譽，豐富的廟宇文化更展現地方信仰特色及歷代匠師精湛的工藝，市府自2022年起推動「宮廟博物館」計畫，目前全市已有13間宮廟博物館，今再有5間廟宇獲得肯定，分別為南廠武英殿、安平開台天后宮、米街忠澤堂、八吉境關帝廳及北勢街金華府。

文化局表示，此次5間廟宇皆擁有豐富且具特色的傳統工藝典藏，在保存管理、導覽解說及文化推廣等面向展現不同成果，其中，南廠武英殿以罕見的天罡尺及精緻紙紮王馬為特色，並具備豐富的文宣資料及良好的工藝品保存管理；安平開台天后宮以精美的剪黏及石柱工藝為亮點，並透過解說牌、導覽路線及社群媒體推廣廟宇文化。

另外，米街忠澤堂保存精緻的紙糊神像及雕刻作品；八吉境關帝廳工藝品由工藝師協助檢視保存狀況；北勢街金華府工藝品種類豐富、質量均佳。各宮廟均以良好的日常維護管理及完善的導覽手冊，展現廟方對文化保存與推廣的重視。

文化局強調，廟宇所保存的傳統工藝不僅具有藝術價值，更蘊含地方歷史、信仰文化及匠師世代累積的技藝智慧，透過「宮廟博物館」認證的推動，期盼讓廟宇從文化資產的保存場域，進一步成為兼具展示、教育與文化推廣功能的公共空間，也讓傳統工藝走入大眾生活。