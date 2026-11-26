斥資3.1億元興建的台南新營全民運動館，今舉辦竣工暨試運轉典禮，並同步為鄰近的戶外兒童遊戲場揭幕，為大新營地區增添公共活動新據點，據知，該運動館在市長黃偉哲卸任來不及啟用，預計明年才會營運。

黃偉哲今在市府體育局長王效文、新營區長鄭添福等人陪同，與立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿等人開箱新營全民運動館，

王效文指出，新營全民運動館規畫地上3層樓，館內設有體適能中心、綜合球場、韻律教室、瑜伽教室及多功能教室，可提供肌力與心肺訓練、籃球、羽球、有氧、舞蹈、瑜伽及團體運動課程等多元使用需求。

同時也設置無障礙設施及性別友善浴廁，戶外則改善既有籃球場、設置特色兒童遊戲場及休憩空間，兼顧不同年齡層需求，串聯運動與親子活動機能。

黃偉哲表示，新營全民運動館中央與市府共投入3.1億元打造，鄰近民治市政中心，可串聯周邊體育、文化及親子休閒設施，館內規劃籃球、排球、桌球、重訓及舞蹈等空間。他也提醒相關單位改善戶外籃球場高低落差，確保運動安全，並加速營運準備，讓市民早日使用。

外界關切新營全民運動館有無可能在黃偉哲市長下月卸任前啟用，王效文私下表示，時程上確有困難，正式營運應該是明年後，據知，黃已重申，維持工程本質才是最重要。

體育局表示，新營全民運動館工程榮獲2025年國家卓越建設獎肯定，展現市府在公共運動設施規劃、建築品質及環境永續方面的努力。目前場館已進入營運準備階段，今日竣工暨試運轉典禮後，將接續辦理場館點交，交由營運廠商進行運動器材進駐、設備安裝及場館裝修等作業，市府也將持續掌握進度，盼儘速完成各項營運準備，提供溪北市民更便利的運動空間。

斥資3.1億元興建的台南新營全民運動館，今舉辦竣工暨試運轉典禮，圖為建物內部結構情形。記者謝進盛／攝影

斥資3.1億元興建的台南新營全民運動館，今舉辦竣工暨試運轉典禮，圖為全新的內部場館一隅。記者謝進盛／攝影