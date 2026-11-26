台南市政府配合中央高齡駕照換照新制，考量台南幅員廣闊、共有37個行政區，部分偏鄉長者往返監理站及醫療院所不便，市府整合衛生所、醫療院所及區公所資源，提供就近體檢及換照服務。今年6月至10月，台南70至74歲長者已有3萬6千餘人完成換照。

市府昨天召開11月份道路交通安全會報，除檢視高齡換照執行情形，也針對機車及高齡者事故風險研擬防制作為。市長黃偉哲主持會議表示，中央政策要順利落實，地方政府必須從市民實際需求出發，完善相關配套，讓長者便利完成換照，也讓交通安全政策更貼近市民生活。

交通局指出，市府先前即與交通部公路局嘉義區監理所及所屬監理站合作，整合地方行政及醫療資源，擴充高齡駕駛人體檢服務量能，目前各區衛生所及多家合作醫療院所均可提供相關服務，長者可依居住地選擇據點完成體檢，再依規定辦理換照，減少往返奔波。

依交通部統計，台南今年1至10月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少12人，減幅8.3%。不過，交通局代理局長王銘德指出，截至10月底，A1事故中涉及機車90件，占64.3%；65歲以上高齡者事故67件，占47.9%；恍神、緊張及心不在焉等分心駕駛因素50件，占35.7%，顯示機車、高齡者及駕駛注意力不足仍是事故防制重點。

市府今年持續改善道路環境，截至10月底已完成80處行人專用號誌、90處行人號誌時相早開、27處行人專用時相，以及16處左轉專用車道設置，並透過高齡者社區交通安全宣導及機車駕訓，強化不同族群安全用路觀念。

交通局代理局長王銘德表示，交通部今年10月將全國機車駕訓補助名額追加至11萬名，台南獲配8409名，市府另加碼1000名，全年補助共9409名。截至10月底，已有7946名學員完成訓練並考取駕照，呼籲準備考照的民眾，尤其青年朋友把握年底前補助機會，透過專業訓練提升騎乘安全及危險感知能力。

交通局表示，後續將持續與監理單位合作宣導高齡換照程序及體檢據點，也提醒家屬關心長輩換照需求及駕駛狀況，中央、地方與用路人共同努力，降低事故風險。