2026嘉義市國際管樂節，定12月18日至2027年1月1日登場，今年以「全嘉一起飛，Let's Play in Chiayi」為主題，邀集來自11國16組團隊及5位音樂大師齊聚嘉義，帶來吹奏樂、爵士樂、行進樂等多元演出。4場室內售票音樂會12月4日上午11時開賣，另有4場免費索票音樂會，12月9日上午9時起開放索票，邀請全國樂迷來嘉義共度歲末音樂盛宴。

12月19日舉辦管樂踩街嘉年華，下午2時踩街、晚間6時大型晚會登場，嘉義市2027年迎接亞太管樂節暨年會，活動期間安排亞洲太平洋管樂指導者協會（APBDA）授旗儀式，為國際管樂交流揭開序幕。

市長黃敏惠表示，國際管樂節邁入第34屆，持續以音樂搭起城市與世界交流的橋梁。今年演出團隊來自美國、法國、波蘭、加拿大、土耳其、義大利、日本、馬來西亞、泰國、香港及台灣，讓不同國家的音樂家齊聚嘉義，透過演出與交流展現城市國際文化能量，讓市民在家鄉就能欣賞世界級音樂。

文化局長謝育哲指出，室內售票音樂會陣容精彩，12月20日由日本「早稻田大學爵士大樂隊」及美國「德州三一大學交響管樂團」登台，呈現不同音樂風格；12月21日邀請2025年同時榮獲全日本吹奏樂大賽及全日本行進樂大賽金獎的日本「八王子學園八王子高等

學校吹奏樂部」演出；12月23日則由泰國「拉維尼特邦卡奧管樂團」接力登場。

免費索票音樂會同樣精彩，12月18日舉辦「秋山紀夫紀念音樂會」、12月26日由幼獅管樂團演出、12月30日邀請台北爵士大樂隊登台，2027年1月1日由嘉義大學音樂學系管樂團與柯琳．理查森（Colleen Richardson）共同演出，陪伴樂迷迎接新年。

除室內音樂會，北海道YOSAKOI聯合舞團、馬來西亞及香港多組管樂團隊，以及波蘭馬爾欽．帕特爾三重奏、AVA三重奏等，也將透過踩街、戶外音樂會及街區巡演，讓管樂走入城市街頭。

文化局表示，4場售票音樂會12月4日上午11時起，可透過OPENTIX官網、APP、超商售票系統及嘉市立博物館服務台購票。博物館服務台售票及取票時間為周二至周日上午9時至下午5時，週一休館；文化局音樂廳並非OPENTIX分銷點，演出當日無法現場取票，提醒民眾提前完成取票。

4場免費音樂會12月9日上午9時起，在嘉義市立博物館戶外服務台索票，當日上午8時40分發放號碼牌，每人限領1張，每場最多索取2張，索完為止。詳細演出資訊可至「2026嘉義市國際管樂節」官方網站及臉書查詢。

2026嘉義市國際管樂節，定12月18日至2027年1月1日登場，今年以「全嘉一起飛，Let's Play in Chiayi」為主題，邀集來自11國16組團隊及5位音樂大師齊聚嘉義，帶來吹奏樂、爵士樂、行進樂等多元演出。圖／嘉市府提供

2026嘉義市國際管樂節，定12月18日至2027年1月1日登場，今年以「全嘉一起飛，Let's Play in Chiayi」為主題，邀集來自11國16組團隊及5位音樂大師齊聚嘉義，帶來吹奏樂、爵士樂、行進樂等多元演出。圖／嘉市府提供

2026嘉義市國際管樂節，定12月18日至2027年1月1日登場，今年以「全嘉一起飛，Let's Play in Chiayi」為主題，邀集來自11國16組團隊及5位音樂大師齊聚嘉義，帶來吹奏樂、爵士樂、行進樂等多元演出。圖／嘉市府提供

2026嘉義市國際管樂節，定12月18日至2027年1月1日登場，今年以「全嘉一起飛，Let's Play in Chiayi」為主題，邀集來自11國16組團隊及5位音樂大師齊聚嘉義，帶來吹奏樂、爵士樂、行進樂等多元演出。圖／嘉市府提供