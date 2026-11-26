台南市安南區第廿四期朝皇市地重劃區開發案有重大進展，已獲內政部核定，總面積約九點○一公頃。市府預計明年七月動工，二○二九年底完工，將把現有魚塭及低度利用土地整合為住宅區，並取得公園、綠地、道路等公共設施，改善當地道路及淹水問題。

市長黃偉哲表示，安南區近年人口與經濟快速成長，周邊第八期本淵寮、第七十一期安北及第九十二期淵北市地重劃區已開發成熟，住宅聚落成形。第廿四期朝皇市地重劃將針對海尾寮社區目前多為魚塭及臨時鐵棚的土地做整體規畫，改善既成道路未開闢問題，並建置公共設施。工程設計融入永續韌性城鄉理念，將優先建置雨水下水道及滯洪、排洪系統，改善長期存在的局部淹水問題。重劃後，原本低度利用的農作及魚塭土地將轉型為產權明確、地形方整的住宅區，可望帶動周邊商圈發展。

地政局長陳淑美表示，重劃計畫書已獲內政部核定，將於十二月七日至明年一月六日公告卅天，並於十二月廿四日在安南區海西里活動中心舉辦土地所有權人說明會，說明重劃計畫內容及相關作業事項。預計明年一月至六月辦理地上改良物查估及補償，七月開工，目標二○二九年底完工。

地政局指出，本案範圍涵蓋海佃路二段西側、樂安二街南側及海環街西北側一帶，總面積約九點○一公頃，涉及土地所有權人約四百人，完成後預計可提供約五點八六公頃方整住宅區建築用地，另無償取得約三點一五公頃公共設施用地，包括公園、公園兼兒童遊樂場、綠地、廣場兼停車場及道路等。