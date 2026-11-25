台南市政府今天召開115年廉政會報，由市長黃偉哲主持，邀集各局處首長及外聘廉政委員，檢視年度廉政工作成果，並針對長照輔具補助、漁電共生及政府採購等議題交流。市府今年辦理13項專案稽核、推動79案預警措施，節省公帑及增加公庫收入合計逾647萬元。

市府今年將防汛整備、營建工程賸餘土石方管理、漁電共生及社福補助列為稽核重點，透過採購監辦、業務稽核、陳情反映及日常業務掌握，及早發現行政缺失與廉政風險，協助各機關改善管理制度。

重大公共建設方面，市府持續推動機關採購廉政平台，針對二仁溪河道廢棄物清理第二期、仁德再生水廠第二期及捷運第一期藍線等工程，結合檢察機關、專家學者及相關單位，透過資訊公開與跨域合作，及早釐清採購履約疑義、排除工程推動障礙；並邀請成功大學建築系學生參訪工程現場，認識公共建設及廉政平台運作。

今天會議由衛生局及農業局進行專題報告，分別針對長照輔具補助核銷作業及漁電共生養殖事實查核，說明風險辨識、內部控制及後續管理措施，並聽取外聘委員專業建議，精進補助審核與綠能政策執行機制。

黃偉哲表示，廉政治理不只是防範違法弊端，更要透過主動預警、制度改善及跨域合作，協助機關解決實務問題。未來將持續強化公共工程採購及履約管理，檢視最有利標適用原則，減少不必要的變更設計、追加預算及工期延宕，促使工程如期如質完成。

此外，市府持續推動校園誠信營隊及國高中誠信宣導，並以「專業倫理・誠信領航」專案聚焦工程、補助、殯葬、環境、社會工作及職場六大領域，透過編製工程倫理指引手冊、分析實務違失案例及跨域交流，協助從業人員辨識倫理風險，將誠信落實於各項專業工作。