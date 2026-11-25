台南市安南區第24期朝皇市地重劃區開發案有重大進展，已獲內政部核定，重劃區位處安南區核心地帶，範圍涵蓋海佃路二段西側、樂安二街南側及海環街西北側一帶，12月7日起公告30天，涉及土地所有權人約400人，總面積約9.01公頃。

市府預計明年7月動工，2029年底完工，將把現有魚塭及低度利用土地整合為住宅區，並取得公園、綠地、道路等公共設施，改善當地道路及淹水問題。

市長黃偉哲表示，安南區近年人口與經濟快速成長，周邊第8期本淵寮、第71期安北及第92期淵北市地重劃區已逐漸開發成熟，住宅聚落成形。此次推動第24期朝皇市地重劃，主要針對海尾寮社區目前多為魚塭及臨時鐵棚的土地進行整體規畫，改善既成道路未開闢問題，並透過公共設施建置，提升居住環境品質。

黃偉哲指出，工程設計融入永續韌性城鄉理念，將優先建置雨水下水道及滯洪、排洪系統，改善地方長期存在的局部淹水問題，打造安全宜居的生活環境。

地政局長陳淑美表示，重劃計畫書已獲內政部核定，將於12月7日至明年1月6日公告30天，並於12月24日在安南區海西里活動中心舉辦土地所有權人說明會，說明重劃計畫內容及相關作業事項。後續預計明年1月至6月辦理地上改良物查估及補償，7月開工，目標2029年底完工。

地政局指出，本案總面積約9.01公頃，涉及土地所有權人約400人，重畫完成後，預計可提供約5.86公頃方整住宅區建築用地，另無償取得約3.15公頃公共設施用地，包括公園、公園兼兒童遊樂場、綠地、廣場兼停車場及道路等。

市府表示，重畫完成後，原本低度利用的農作及魚塭土地將轉型為產權明確、地形方整的住宅區，除提升土地利用效益，也可望帶動周邊商圈發展。後續將以公開透明及保障地主權益為原則，推動各項開發作業。

朝皇重劃區位處台南市安南區核心地帶，範圍涵蓋海佃路二段西側、樂安二街南側及海環街西北側一帶。圖／台南市地政局提供