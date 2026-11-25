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黃偉哲卸任前持續推動市場改建 南區灣裡市場斥資1.6億今動土
台南市長黃偉哲任期進入倒數，市府持續推動老舊市場改建更新，南區灣裡市場新建工程今天舉行動土典禮，市府自籌近1.6億元，預計2028年完工，原有市場因建物老舊、耐震能力不足及漏水等問題，透過拆除重建改善，打造更安全、明亮、通風的採買環境。
黃偉哲表示，傳統市場不只是民眾日常採買的地方，也承載地方生活記憶與鄰里情感。灣裡市場此次改建由市府自籌全部經費，工程預算約1億5957萬3000元，希望施工團隊如期如質完成，避免追加預算，改善過去日曬、雨淋及漏水等問題，並規劃停車空間，提升民眾採買便利性。
黃偉哲也感謝周邊居民體諒施工期間的不便，期待工程完成後，市場以嶄新面貌繼續服務地方，提供攤商更完善的營業空間及居民更舒適的採買環境。
經發局表示，灣裡市場長期服務南區在地居民，但因建物老舊及耐震能力不足，市府決定透過新建工程重新規劃空間、更新設備，從建築結構、消防安全、通風及採光等面向全面提升，兼顧市場特色與現代使用需求。
市場處指出，灣裡市場新建工程規劃興建單層建築，並納入無障礙設施、消防安全及通風採光等設計。透過單層空間配置，改善攤商營業環境，也讓民眾採買動線更加便利。
市府表示，除灣裡市場外，市府近年也持續辦理既有市場耐震補強及設備改善，逐步推動老舊市場更新。灣裡市場預計2028年完工，施工期間將持續與地方居民及攤商溝通，妥善規劃施工動線及安全維護措施，降低對周邊生活與營業的影響。
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