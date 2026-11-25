歷經20年努力，嘉義市終於找回台18線阿里山公路原始起點的歷史定位！市政府上午在忠孝路與博東路交叉路口，舉辦台18線阿里山公路永久地標周邊景觀及綠化工程揭牌典禮，市長黃敏惠出席揭牌，見證阿里山公路原始起點重返嘉義市的重要時刻，也為「阿里山入口門戶」城市招牌再添歷史印記。

台18線阿里山公路原始起點位於嘉市忠孝路與博東路交叉路口，2006年公路里程起點調整至嘉縣太保市後，嘉市原有起點地位逐漸淡出。市府多年來持續向中央爭取保留歷史定位，2019年時任林森里里長王廣禮發起「守住阿里山入口門戶」連署，獲全市84位里長響應，重新喚起地方對這段交通歷史的重視。

黃敏惠表示，找回阿里山公路原始起點，是嘉義人珍惜歷史、疼惜土地的共同心願。市府持續與中央協調，民國2022年時任交通部長王國材來嘉考察時，雙方達成重現原始起點的共識，後續在交通部、公路局及地方共同努力下，促成永久地標及周邊景觀綠化工程完成。

此次工程由交通部公路局出資製作道路元標，市府配合辦理周邊景觀及綠化，讓道路元標與環境融合，打造兼具歷史意義、地方特色及休憩功能的城市地標。

黃敏惠指出，市府將透過十大旗艦計畫「文化新絲路20」，串聯北門驛、阿里山林業村及北香湖公園等重要文化場域，讓歷史文化成為城市發展動能，帶動觀光與地方經濟。

公路局雲嘉南養護工程分局副分局長黃秋揚表示，嘉市不僅是阿里山公路原始起點，也是阿里山森林鐵路起點北門驛所在地，兩條通往阿里山的重要交通路線共同見證城市的門戶地位。期待透過地標設置及周邊環境改善，讓居民享有優質休憩空間，也吸引遊客在嘉義市停留，搭乘森林鐵路上山，促進觀光發展。

王廣禮回憶，2019年黃敏惠召開里長座談會，他首次提出找回阿里山公路原始起點的建議，市長承諾支持。如今永久地標落成，終於實現地方多年心願，也向外界宣告：嘉義市就是阿里山的入口門戶。台18線原始起點與阿里山森林鐵路起點北門車站，皆位於嘉義市林森里。永久地標揭牌，不只是道路元標重新落地，更是嘉義市保存交通歷史、擦亮阿里山入口門戶城市品牌的重要一步。

歷經20年努力，嘉義市終於找回台18線阿里山公路原始起點的歷史定位！市政府上午在忠孝路與博東路交叉路口，舉辦台18線阿里山公路永久地標周邊景觀及綠化工程揭牌典禮。圖／嘉市府提供

歷經20年努力，嘉義市終於找回台18線阿里山公路原始起點的歷史定位！市政府上午在忠孝路與博東路交叉路口，舉辦台18線阿里山公路永久地標周邊景觀及綠化工程揭牌典禮。圖／嘉市府提供