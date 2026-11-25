台南市關廟國小中央廚房新建工程今日動土，由教育部及市府共同投入近4000萬元，預計明年底完工，供應南關線3所學校、約1800名師生午餐。

該中央廚房基地位於校門口右側、鄰近文衡路，區隔食材配送與學生通學動線，維護校園安全。建築外觀融入關廟鳳梨意象，內部依HACCP規範規劃生熟食分流，改善通風、採光及排煙設施，並將配置保溫運送設備，維持餐點配送溫度與品質。

台南市長黃偉哲、立委王定宇、市議員杜素吟、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇等人上午出席動土儀式。黃偉哲表示，學校午餐是孩子健康成長重要基礎，市府持續改善廚房設施設備，並爭取中央經費，完善校園供餐環境。他認為，校園午餐首重食安，再來是兼顧營養、美味及供餐份量，期許教育局團隊持續精進午餐品質，讓學童吃得健康、安心。

陳皇宇表示，2023年南關線含分校共有29間國中小，當時僅6間學校設有中央廚房，其餘學校仰賴中央廚房配送或外部廠商供餐，部分送餐車程將近40分鐘，造成餐食降溫，影響學童用餐品質，他促成市長黃偉哲簽署興建承諾書後，即積極尋找合適場地、一路持續追蹤，終於讓新建廚房，除感謝市長黃偉哲關注，更要感謝立委王定宇在中央努力奔走，讓南關線學童營養午餐邁向新的里程碑。

教育局指出，該新建工程總經費達3990萬元，工程預計於明年年底完工，未來透過集中備餐提升供餐效率、食品衛生安全及餐食品質，南關線孩童的用餐品質與各校廚務的人力負擔，將供應關廟國小、五甲國小及關廟國中約1800名師生營養午餐。

台南市議員陳皇宇（右右）請市長黃偉哲市長簽上承諾書，力拚明年底完工。

記者謝進盛／翻攝