嘉義縣消防局推動救護員執行「到院前救護止痛」成效佳，相關研究成果近日在新加坡舉行的第8屆亞洲緊急醫療救護會議（EMS Asia 2026）中以海報形式展出，引發各國學者的熱烈迴響。

嘉義縣消防局今天發布新聞稿表示，這項研究由嘉義縣消防局民雄高級救護隊隊員何政壕、朴子專責救護隊隊員陳明傑，偕同大林慈濟醫院急診部部長李宜恭醫師共同發起。

消防局說，研究團隊回顧了近一年的實務案例，發現病患接受止痛後，疼痛緩解成功率高達100%，且達到0不良反應的極佳安全性。研究同時也點出了推動初期特有的「高拒絕率」痛點，並提出導入非侵入性藥物與引導式溝通等系統性解方。

消防局指出，嘉義縣的發表攤位吸引來自新加坡、日本、韓國及東南亞等國的EMS（緊急醫療救護）醫療指導醫師與救護專家駐足交流。不少國外學者對嘉義縣能在救護車上給藥流程與核銷機制感到相當驚豔，並高度肯定台灣高級救護技術員（EMT-P）的扎實訓練。

消防局長蔡建安表示，透過這樣的國際學術舞台，不僅能將嘉義縣克服偏鄉醫療困境的經驗與世界分享，更帶回了各國寶貴的實務回饋，未來將持續精進台灣的緊急醫療救護體系，讓每一名傷病患在抵達醫院前，都能享有最專業、有尊嚴的醫療照護。