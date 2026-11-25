農業部農村發展及水土保持署台南分署前天攜手弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系及國立金門大學都市景觀學系與虎尾科技大學，共同舉辦「農村共好・綠照同行」活動，展出台南、澎湖社區與長者共同參與的綠色照顧成果，辦理「三圈智慧走讀教材設計」成果發表與體驗。

活動結合社區導覽、長者示範與圓桌沙龍，吸引許多民眾與學生參觀。大家對農村如何運用在地資源照顧長者展現濃厚興趣，現場交流熱絡。

農業部農村發展及水土保持署台南分署副分署長祝瑞敏表示，綠色照顧是以農村的自然環境、飲食文化與社區人際網絡為基礎，透過綠場域、綠飲食、綠療育與綠陪伴四個面向，把照顧融入日常。朝陽科技大學景觀及都市設計系教授歐聖榮在演講時分享到，社區可以營造方便長者活動的友善空間，用在地食材辦理共餐，也可以透過園藝、手作與跨世代共學，增加長者走出家門、與人互動及分享生活經驗的機會。

成果展由社區夥伴分享各地實踐經驗，民眾與學生透過導覽和體驗，認識在地食材、生活技藝與農村記憶如何融入照顧活動。長者在展覽中也分享自身經驗，讓參觀者看見他們如何把日常累積的知識與技藝傳給下一代。

圓桌沙龍聚焦綠食力、農村生活元素如何融入綠色照顧四個面向，及跨世代共學等議題。國立虎尾科技大學永續處執行長林正敏，及弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系副主任陳姵吟、助理教授黃玟娟分別帶領討論，與社區夥伴及照顧實務工作者交流，探討如何將農作、竹編與節慶等地方特色融入長者可參與的活動，及哪些做法可供其他社區借鏡。各桌也將討論成果整理為合作行動單，作為後續跨組織合作的參考。

農業部農村發展及水土保持署臺南分署副分署長祝瑞敏（左二）觀看社區與長者共同參與的綠色照顧成果。圖／弘光科大提供

農業部農村發展及水土保持署臺南分署攜手大學共同舉辦「農村共好・綠照同行」活動。圖／弘光科大提供