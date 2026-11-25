台南柳營代天院王醮今凌晨進行壓軸「送王」燒王船科儀，在細雨中凌晨2時18分廟方斥資150萬元打造的王船起火照亮夜空，大批熱情信眾頂著低溫參與盛會，祈求合境平安庇佑，王船最後化為灰燼。

三年一科的柳營代天院醮典（柳營王醮），主祀遊王公祖，傳承百年以上，全國最內陸的王船醮，香境橫跨柳營、新營、鹽水及六甲等地；2022年經南市府公告登錄為無形文化資產市定民俗，今年8月也獲頒南市第 12 間「宮廟博物館」認證，是地方重要信仰資產。

2026年（丙午科）柳營代天院三朝王醮，相關醮典時程就緒，17日王船開光出廠掀起高潮。

壓軸的「送王」燒王船科儀今凌晨展開，廟方聘請王船師傅林文柱、王船彩繪師曹天助所打造的王船「遊王號」，規格長40尺5寸、船枮長13尺5寸3，船腹寬12尺、中桅36尺、前梶25尺、後梶17尺。

該船同時保留傳統粉線工法，船首十二生肖則由彩繪師陳志文直接以鉛筆勾勒。仿照民國43年時王船造型，該船曾於44年登上美國時代雜誌，具有古代水師戰船的砲孔、大砲等配置，外型相當華麗，在燈光裝飾更添質感。

柳營代天院連日來人潮不歇，今凌晨安排送王科儀，吸引不少信眾參與；凌晨1時48分許，由乩童等人員來回繞行王船完成相關科儀，添載金紙與船上生活用品，現場宋江陣敲鑼打鼓催促聲響，帶動王船祭氣氛。

凌晨2時18分引燃金紙，王船船身在細雨中延燒，透過火焰轉化，讓有形木船或紙船化為無形，載著千歲爺啟程回天庭，同時祈求地方合境平安、五穀豐收。

現場圍觀信眾紛紛拿出手機或相機拍攝，廟方也出動空拍機拍攝，直到船身冒出熊熊火光最後化為灰燼，3年1科王船醮典圓滿落幕。

3年1科台南柳營王醮今凌晨進行「送王」燒王船科儀，斥資150萬元打造的王船造型華麗。記者謝進盛／攝影

3年1科台南柳營王醮今凌晨進行「送王」燒王船科儀，吸引大批信眾圍觀。記者謝進盛／攝影

3年1科台南柳營王醮今凌晨進行「送王」燒王船科儀，吸引大批信眾圍觀。

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3年1科台南柳營王醮今凌晨進行「送王」燒王船科儀，吸引大批信眾圍觀。

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3年1科台南柳營王醮今凌晨進行「送王」燒王船科儀，乩童帶領陣頭準備進場。記者謝進盛／攝影