台南為六都唯一無捷運，市長黃偉哲原本拚卸任前首條第一期藍線要實質動工，總長八點五公里，統包工程卻二度流標，確定年底前動工無望，為此市府改將路線拆分執行，以原預算二九四億元先施作五點一公里路段等部分，昨重新公告招標，明年一月四日截止投標。

第一期藍線捷運路線是國內首條採高架跨座式單軌系統捷運工程，共十座車站，北端為站號「B01」位於永康區中華路與台鐵大橋站交會處，南端有兩處，站號「B08」在東區中華東路三段與中華東路三段三九九巷路口，預計銜接紅線，另個站號「B10站」在仁德區的中山路與裕忠路口，規畫銜接第一期藍線延伸線。

不過第一期藍線八月、十月兩度公告流標，南市交通局長王銘德表示，近年營建物價波動，加上人力成本、匯率及物流運輸等因素，捷運工程從規畫到招標期間，實際興建成本可能已高於初期預估，改採「一次發包、後續擴充」方式，以原預算二九四億元執行核心工程，包括五點一公里路段、六座車站、一座機廠，以及涉及系統運作與安全的主要設施，希望提高廠商投標意願。

王銘德說，另外三點四公里路段及四座車站一併納入本次標案的擴充範圍，市府同步爭取中央經費，待經費到位即可啟動後續工程，由同一廠商接續完成，避免重新招標造成工程銜接問題。

市議員林冠維說，市民要看到的是實際進度，不是一次又一次的時間表延後，且營建成本上漲不是突然發生的事情，市府應檢討前期預算編列及招標條件，找出廠商不願意投標的真正原因。

市議員黄肇輝則說，目前變更為拆段執行，或許可讓投標廠商壓力較小，而市府捷工處也應確實了解流標原因何在，並進行標案修改，希望這次順利標出。