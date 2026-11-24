全台沙拉油供應吃緊，餐飲業者倍感壓力，雲林縣衛生局今頒發「優良安心標章」，局長曾春美當場表示，上周參加全國社政衛政首長會議時，已向衛生福利部食品藥物管理署署長反映業者困境，獲告知目前正進行相關查廠工作，若確認生產無虞且符合食安規定，12月油品供應可望逐步恢復正常。

市占率約3成的中聯油脂大豆沙拉油，先前因苯駢芘超標於7月停工至今，營業用桶裝沙拉油供應吃緊，餐飲業者購買油品困難，被迫配給制，甚至還要上網爭油，曾春美指出，衛生局近期訪查轄內食品業者時，確實有不少業者反映購油困難。

曾春美表示，年關將近是食品業者營運旺季，若油品持續供應不足，恐衝擊餐飲市場及民生需求，她已在上周五全國社政衛政首長會議中，向食藥署長反映，也向廠商所在地的台中市衛生局長了解情形，獲回覆目前已著手進行相關查廠工作，若確認生產沒有疑慮，12月供油情況可望逐漸改善。

衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心科長范振家今天出席雲林縣衛生局在斗六市三好酒店舉辦的「優良安心標章」授證典禮，也表示，年關將近前，油品供應能夠無虞，前提是一定符合「食安法」的規定。

除關注油品供應，雲林縣今年有112家業者通過「優良安心標章」評核，由副縣長陳璧君及曾春美頒發標章。陳璧君表示，面對台灣食安事件頻傳，衛生局10多年前便建立平時輔導機制，鼓勵業者主動申請，由專家及教授團隊進行外部品質查核，通過者取得安心標章，但每2年必須重新申請，避免業者取得認證後鬆懈，每年都有100多家業者獲得肯定。

擔任評核委員長達8年的屏東科技大學教授鄭富元表示，雲林業者對安心標章相當重視，配合度高，評核時只要指出需要調整之處，業者往往立即回應「好，我改」，有些店家已連續參加3、4次評核，衛生環境、食品安全及風險管控仍維持良好水準，令他印象深刻。

雲林縣糕餅商業同業公會理事長黃吉雄表示，自己參與標章認證約12年，雖然取得認證後效期為2年，但衛生局每年仍不定時稽查，所以近年雲林食品業者鮮少傳出食安問題。他指出，不少食安問題出在原料端，現在業者對原料來源及品質的審核也比過去更加嚴格，透過衛生局輔導與業者自主管理，才能共同守住食品安全。

全台沙拉油供應吃緊，餐飲業者倍感壓力，雲林縣衛生局今頒發「優良安心標章」，局長曾春美（右）當場表示，已向衛生福利部食品藥物管理署署長反映業者困境，獲告知目前正進行相關查廠工作，若確認生產無虞且符合食安規定，12月油品供應可望逐步恢復正常。記者陳雅玲／攝影