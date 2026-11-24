嘉義縣鹿草鄉公所今天舉行都市計畫道路4-1號東段新闢工程動土典禮，內政部長劉世芳與會說，道路開通對當地發展相當重要，特別鄰近產業園區，可成為就業年輕人安居選擇。

動土典禮包括劉世芳、嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、前立法委員吳玉琴、內政部國土管理署副署長蔡亦強與地方民意代表等參與。

根據嘉義縣政府資訊，鹿草鄉都市計畫道路4-1號東段全長約352公尺，寬10公尺，總經費約新台幣2億元，預計2027年8月完工。道路開通後銜接鹿環東路，形成計畫區東側新進出動線，打開鹿草東側門戶。

劉世芳接受媒體聯訪表示，道路開通後對鹿草發展非常重要，包括周邊馬稠後產業園區，及帶動鹿草交通建設、排水安全等，尤其是在馬稠後園區就業的年輕人，鹿草成為安居處所好選擇。

她說，經費除中央政府補助道路工程及用地取得費，也由嘉義縣政府及鹿草鄉公所共同投入地方配合款，由縣府補助雨水下水道工程經費，展現中央與地方合作推動基礎建設成果。

翁章梁表示，計畫區東側道路一直沒開闢，居民只能靠狹窄巷道進出，影響日常通行與緊急救災效率，鄉公所積極推動都市計畫道路4-1號東段開闢，補足計畫道路系統缺口，帶動周邊住宅與產業發展。