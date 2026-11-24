雲林縣斗南鎮烏瓦磘地區重要交通橋梁「善功橋」過去因橋面低於堤防頂近2公尺、橋墩過多，每逢颱風豪雨便得預防性封橋，縣府投入1.53億元改建，同步改善周邊道路及排水設施，今天通車，是雲林縣第一座薰衣草紫色橋梁，嶄新外觀吸引不少民眾駐足拍照、打卡。

善功橋今天通車，縣長張麗善主持，副縣長陳璧君、交通工務局長汪令堯、議長黃凱、斗南鎮長沈暉勛及多位地方民代與會，橋身以全新薰衣草紫色外觀亮相，成為雲林第一座薰衣草紫色橋梁，與周邊景觀形成鮮明對比，吸引不少民眾趁著通車後前往拍照留念，讓原本肩負交通與防洪功能的橋梁，也增添地方景觀特色，成為烏瓦磘地區新的打卡亮點。

縣長張麗善表示，善功橋橫跨石牛溪，是斗南烏瓦磘往來斗六的重要交通樞紐，舊橋由嘉邑行善團興建，使用逾30年，不僅梁底高程不符合河川治理計畫，橋墩數量也過多，造成河道通水斷面不足，豪雨期間容易溢淹，縣府經常必須採取預防性封橋措施，並堆置防汛砂包，避免溪水倒灌，長期影響居民通行及區域防洪安全。

張麗善指出，施工期間地方鄉親反映，善功橋銜接的雲185-1線部分路段，路面高程與周邊農田相近，加上既有排水設施不足，豪雨期間容易積水，影響居民出入。縣府考量地方實際需求，決定配合橋梁改建，同步辦理道路高程調整、延長引道及增設側溝排水設施，相關工程變更經費約1920餘萬元，全數由縣府自行籌措。

縣府交通工務局長汪令堯表示，善功橋改建不只是橋梁結構更新，更重要的是改善地方長期面臨的防洪問題，工程透過調整橋梁高程及相關設施，提升河道通水能力，保障地方居民及用路人安全。

張麗善表示，善功橋重新開放通行，不僅改善斗南烏瓦磘往來斗六的交通，也提升石牛溪周邊防洪安全。未來縣府將持續推動老舊橋梁、道路及排水設施改善，打造更安全、便利的交通環境，讓鄉親平安出門、安心回家。

雲林縣斗南鎮烏瓦磘地區重要交通橋梁「善功橋」過去因橋面低於堤防頂近2公尺、橋墩過多，每逢颱風豪雨便得預防性封橋，縣府投入1.53億元改建，同步改善周邊道路及排水設施，今天通車，是雲林縣第一座薰衣草紫色橋梁。記者陳雅玲／攝影