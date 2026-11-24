嘉義縣鹿草鄉新闢都市計畫道路4-1號東段，內政部長劉世芳、縣長翁章梁今天參加動土典禮，工程總經費約1億9670萬元，從圓山路77巷向東延伸至鹿環東路，全長約352公尺、路寬10公尺，打通鹿草市區東西向交通，改善道路連通及排水，預計2027年8月完工。

建設處表示，鹿草都市計畫道路總經費1億9670萬元，包括工程費8350萬元、用地取得費1億920萬元，由內政部生活圈道路交通系統建設計畫補助，鹿草鄉公所負擔自籌款，另嘉義縣政府補助400萬元改善雨水下水道，道路開通後將與鹿環東路銜接，形成計畫區東側新動線。

翁章梁說，鹿草鄉主要仰賴南北向的長壽路（鄉道嘉35線）通行，東西向連結不足，遇到緊急災害時，可能影響救援車輛及物資運送，地方向中央爭取前瞻經費，只要有爭取就能有建設，擔心若未來沒有前瞻計畫，恐影響地方建設，希望請內政部繼續編列相關預算。

劉世芳說，鹿草鄉公所積極爭取中央補助，內政部補助工程及用地取得費逾1.5億元，協助開闢東西向道路。近年透過前瞻計畫核定嘉義縣政府共251件工程，累計補助超過56億元，未來將持續與地方政府合作，完善道路路網及防災通行動線，打造安全、便利的生活環境。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，計畫道路開闢改善交通，打開鹿草門戶，促進地方發展，工程經歷許多階段努力，感謝沿線土地所有權人配合，讓工程順利推動，道路完工後可紓解既有交通負荷，並改善東側土地可及性，帶動周邊住宅與產業發展，為鹿草都市計畫區注入成長動能。

嘉義縣鹿草鄉新闢都市計畫道路4-1號東段，內政部長劉世芳、縣長翁章梁等人今天參加動土典禮，斥資近2億打通東西向路網。記者黃于凡／攝影