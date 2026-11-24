台南市第一期藍線捷運統包工程歷經2次流標後，南市府檢討發包策略，改採「一次發包、後續擴充」方式，將原規畫8.5公里路線拆分執行，先以294億元預算施作5.1公里路段、6座車站及1座機廠，其餘3.4公里及4座車站則納入後續擴充，今重新公告招標，預計明年1月4日截止投標，也代表原訂今年動工無望。

交通局表示，第一期藍線是台南首條捷運，也是國內首條採高架跨座式單軌系統的捷運工程，然而在今年8月、10月公告流標後，已全面檢討採購條件及發包策略，希望透過調整提高廠商投標意願，邀請國內外具備相關技術及經驗的廠商參與。

交通局長王銘德指出，近年營建物價波動，加上人力成本、匯率及物流運輸等因素，捷運工程從規畫到招標期間，實際興建成本可能已高於初期預估，全台捷運工程也普遍面臨預算及招標調整問題，此次重新檢視採購預算、工期、等標期及原物料價格等條件，調整工程範圍及發包方式。

王銘德說，調整後先以原預算294億元執行核心工程，包括5.1公里路段、6座車站、1座機廠，以及涉及系統運作與安全的主要設施；另外3.4公里路段及4座車站，則一併納入本次標案的後續擴充範圍，市府同步爭取中央經費，待經費到位即可啟動後續工程，不必重新辦理招標。

交通局表示，採分階段執行方式，可先確保核心工程推動，後續經費到位後再擴充施作，由同一廠商接續完成，避免重新招標造成工程銜接問題；本次招標等標期維持40天，預計明年1月4日截止，希望吸引廠商投標，推進台南捷運建設。